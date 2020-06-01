HaberlerGaleriSon dakika Galatasaray haberleri: O oyuncunun maaşı şaşırttı! İşte Galatasaray'da isim isim yeni ücretler
Son dakika Galatasaray haberleri: O oyuncunun maaşı şaşırttı! İşte Galatasaray'da isim isim yeni ücretler
Corona virüsü futbol sektörünü de yakından etkilerken, kulüpler mali anlamda oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. Ekonomik bir kriz yaşamamak adına önlemler almaya çalışan kulüplerden Galatasaray, futbolcularla bir süredir indirim görüşmesi içerisindeydi. Sarı-kırmızılılar başta yüzde 30'luk bir maaş indirimi teklif etmiş ancak bu oyuncular tarafında pek hoş karşılanmamıştı. Bu kez futbolculara yüzde 15'lik bir indirim teklif eden yönetimin bu teklifi kabul gördü ve tüm futbolcular maaşlarında yüzde 15'lik indirime imzayı attı. Peki bu indirim sonrası oyuncu maaşlarında nasıl bir değişim yaşandı? İşte yanıtı... Son dakika Galatasaray haberleri.
1 Haziran 2020 Pazartesi 12:05
Güncelleme: 01.06.2020 12:08
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Corona virüsü nedeniyle liglerin askıya alınması üzerine gelirleri kesilen Galatasaray, ekonomik anlamda içine girdiği zor durumda rahat bir nefes alabilmek için futbolcularından maaşlarında indirime gitmelerini istemişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kapıyı yüzde 30'luk bir indirim oranıyla açan sarı-kırmızılı yönetim, futbolcuların teklife sıcak bakmaması üzerine teklifi yüzde 15'e çekmişti.
Aslan'da bu orana, herkes olumlu dönüş yapmıştı.
RESMİYETE DÖKÜLDÜ Futbolcuların tamamını indirime ikna eden yönetim, teklifin kabul edilmesi üzerine indirimi resmiyete dökmekte de gecikmedi.
TERİM: AYNI PROSEDÜR BİZE DE UYGULANMALI Yönetimin, futbolcuların maaşlarında indirime gitmesi üzerine teknik direktör Fatih Terim, aynı prosedürün kendilerine de uygulanması gerektiğini belirtti. Böylece, tecrübeli hoca ile teknik ekip de yüzde 15'lik bir indirime gitti.