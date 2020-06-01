Son dakika Galatasaray haberleri: O oyuncunun maaşı şaşırttı! İşte Galatasaray'da isim isim yeni ücretler

Corona virüsü futbol sektörünü de yakından etkilerken, kulüpler mali anlamda oldukça zorlu bir dönemden geçiyor. Ekonomik bir kriz yaşamamak adına önlemler almaya çalışan kulüplerden Galatasaray, futbolcularla bir süredir indirim görüşmesi içerisindeydi. Sarı-kırmızılılar başta yüzde 30'luk bir maaş indirimi teklif etmiş ancak bu oyuncular tarafında pek hoş karşılanmamıştı. Bu kez futbolculara yüzde 15'lik bir indirim teklif eden yönetimin bu teklifi kabul gördü ve tüm futbolcular maaşlarında yüzde 15'lik indirime imzayı attı. Peki bu indirim sonrası oyuncu maaşlarında nasıl bir değişim yaşandı? İşte yanıtı... Son dakika Galatasaray haberleri.