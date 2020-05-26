Galatasaraylı yıldız Sofiane Feghouli üçüncü kez baba oldu
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın yıldız ismi Sofiane Feghouli'nin mutlu günü... Cezayirli futbolcu üçüncü kez baba olma sevincini yaşadı. Sarı-kırmızılı kulüp de futbolcusunu sosyal medya üzerinden tebrik etti.
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, üçüncü kez baba olma sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan kutlama mesajında, "Üçüncü çocukları dünyaya gelen oyuncumuz Sofiane Feghouli ve sevgili eşini tebrik eder, yeni doğan Mohamed bebeğe ailesiyle birlikte sağlıklı, mutlu ve güzel bir ömür dileriz." denildi.
- 26.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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