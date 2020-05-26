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26 Mayıs 2020, Salı
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Galatasaraylı yıldız üçüncü kez baba oldu

Galatasaraylı yıldız Sofiane Feghouli üçüncü kez baba oldu

ekiplerinden 'ın yıldız ismi 'nin mutlu günü... Cezayirli futbolcu üçüncü kez baba olma sevincini yaşadı. Sarı-kırmızılı kulüp de futbolcusunu üzerinden tebrik etti.

'ın Cezayirli futbolcusu , üçüncü kez baba olma sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı kulübün hesabından yayımlanan kutlama mesajında, "Üçüncü çocukları dünyaya gelen oyuncumuz Sofiane Feghouli ve sevgili eşini tebrik eder, yeni doğan Mohamed bebeğe ailesiyle birlikte sağlıklı, mutlu ve güzel bir ömür dileriz." denildi.

  1. 26.05.2020
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