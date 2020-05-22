Balotelli bombası

Galatasaray'da Mario Balotelli sesleri yükselmeye başladı. Sezon sonunda Brescia ile yollarını ayırmaya hazırlanan 29 yaşındaki İtalyan golcü hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

İtalya basınının haberine göre; Balotelli için Galatasaray ve Brezilya ekibi Vasco da Gama devreye girdi.

İtalyan yıldızın menajeri Mino Raiola, Balotelli'nin yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceğinin önümüzdeki günlerde açıklayacağı belirtildi. Mino Raiola, kulüplerle görüşmelere başlarken, İtalyan basınına göre Balotelli'nin Galatasaray'a daha yakın olduğu ifade edildi.



ÇİZME'DEN ÇIKMAK İSTİYOR

Bu sezon Brescia formasıyla 19 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncunun, takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ve önümüzdeki sezon İtalya'da forma giymek istemediği belirtildi. Dünyaya adını İnter'de duyuran Balotelli; Manchester City, Milan, Liverpool, Nice, Marsilya ve son olarak Brescia formaları giydi. Yıldız golcünün bonservisine bugüne kadar 70 milyon euro ödendi. İtalya Milli Takımı'nda 36 maçta 14 gol atan Balotelli'nin kulüp kariyerinde 397 maçta 161 gol, 34 asisti bulunuyor.