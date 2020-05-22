Balotelli bombası - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Balotelli bombası

Balotelli bombası

Balotelli bombası

İtalyan basınına göre; 29 yaşındaki dünya yıldızının menajeri ile görüşmeler başladı. ekibi Vasco da ’nın da devrede olduğu fakat oyuncunun Aslan’ı istediği kaydedildi.

'da sesleri yükselmeye başladı. Sezon sonunda Brescia ile yollarını ayırmaya hazırlanan 29 yaşındaki İtalyan golcü hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

basınının haberine göre; Balotelli için Galatasaray ve ekibi Vasco da devreye girdi.

İtalyan yıldızın menajeri , Balotelli'nin yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceğinin önümüzdeki günlerde açıklayacağı belirtildi. Mino Raiola, kulüplerle görüşmelere başlarken, İtalyan basınına göre Balotelli'nin Galatasaray'a daha yakın olduğu ifade edildi.

ÇİZME'DEN ÇIKMAK İSTİYOR
Bu sezon Brescia formasıyla 19 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncunun, takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ve önümüzdeki sezon İtalya'da forma giymek istemediği belirtildi. Dünyaya adını İnter'de duyuran Balotelli; , Milan, , Nice, Marsilya ve son olarak Brescia formaları giydi. Yıldız golcünün bonservisine bugüne kadar 70 milyon euro ödendi. İtalya 'nda 36 maçta 14 gol atan Balotelli'nin kulüp kariyerinde 397 maçta 161 gol, 34 asisti bulunuyor.

  1. 22.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balotelli bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA