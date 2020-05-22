Balotelli bombası
İtalyan basınına göre; 29 yaşındaki dünya yıldızının menajeri Mino Raiola ile görüşmeler başladı. Brezilya ekibi Vasco da Gama’nın da devrede olduğu fakat oyuncunun Aslan’ı istediği kaydedildi.
Galatasaray'da Mario Balotelli sesleri yükselmeye başladı. Sezon sonunda Brescia ile yollarını ayırmaya hazırlanan 29 yaşındaki İtalyan golcü hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
İtalya basınının haberine göre; Balotelli için Galatasaray ve Brezilya ekibi Vasco da Gama devreye girdi.
İtalyan yıldızın menajeri Mino Raiola, Balotelli'nin yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceğinin önümüzdeki günlerde açıklayacağı belirtildi. Mino Raiola, kulüplerle görüşmelere başlarken, İtalyan basınına göre Balotelli'nin Galatasaray'a daha yakın olduğu ifade edildi.
ÇİZME'DEN ÇIKMAK İSTİYOR
Bu sezon Brescia formasıyla 19 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncunun, takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ve önümüzdeki sezon İtalya'da forma giymek istemediği belirtildi. Dünyaya adını İnter'de duyuran Balotelli; Manchester City, Milan, Liverpool, Nice, Marsilya ve son olarak Brescia formaları giydi. Yıldız golcünün bonservisine bugüne kadar 70 milyon euro ödendi. İtalya Milli Takımı'nda 36 maçta 14 gol atan Balotelli'nin kulüp kariyerinde 397 maçta 161 gol, 34 asisti bulunuyor.
- 22.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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