Ait olduğum yer Galatasaray - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Ait olduğum yer Galatasaray

Ait olduğum yer

Ait olduğum yer Galatasaray

'de tutunamayan , takımı şampiyon ilan edilince yeniden 'a dönmek için hazırlıklara başladı.

'de tutunamayan , takımı şampiyon ilan edilince yeniden 'a dönmek için hazırlıklara başladı. kulübünün bonservisini istemediği Senegalli yıldız, "Çok yer dolaştım ama ait olduğum yer Galatasaray. Yeniden sarı-kırmızılı formayı giyip goller atmak istiyorum" diye konuştu. Bu açıklamalar taraftarları bölerken; büyük kısım Diagne'nin dönmesini istemiyor
  1. 22.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ait olduğum yer Galatasaray haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA