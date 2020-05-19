Oynamak isterdik - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Mayıs 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Oynamak isterdik

Oynamak isterdik

Oynamak isterdik

Erdoğan, '' ilan edilen lig hakkında konuştu.

Erdoğan, '' ilan edilen lig hakkında konuştu. Erdoğan, "Sezon içerisinde çok kritik galibiyetler aldık. 2 senedir devam eden bir takımız. Birbirimizle oynamaya çok alışmıştık. Ligin oynanmasını tabii ki isterdik ama karar bu yönde oldu" diye konuştu.
  1. 19.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Oynamak isterdik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA