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19 Mayıs 2020, Salı
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Minik yolda

Minik Falcao yolda

'ın Kolombiyalı süper yıldızı , 4. kez babalık sevincini yaşamak için gün sayıyor.

'ın Kolombiyalı süper yıldızı , 4. kez babalık sevincini yaşamak için gün sayıyor. Eşi Lorelei Taron ile yüzme havuzunda stres atan 34 yaşındaki futbolcunun üç kız çocuğu bulunuyor. Hamile olan eşi bu kez ise erkek çocuk doğuracak. Çocuklarının ultrason fotoğrafını paylaşan Falcao, "El Mini" yani "Miniğim" yorumunu yaptı.
  1. 19.5.2020
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