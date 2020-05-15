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15 Mayıs 2020, Cuma
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Başkan’dan mesaj var

Başkan’dan mesaj var

Cengiz dün resmi siteden açıklama yaptı, “G.Saray’ın tüm açıklamalarında bilgim vardır” ifadesini kullandı.

Rahatsızlığı nedeniyle evinde dinlenen G.Saray Başkanı , resmi site aracılığıyla mesaj gönderdi. 7 Mayıs'ta geçirdiği operasyonu hatırlatarak sözlerine başlayan Cengiz, "Sağlığım el verdiği kadar ikinci başkanım ve başkan yardımcılarım başta olmak üzere ilgili mesai arkadaşlarımla G.Sarayımızın sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalara ara verilmeksizin devam edilmiştir. Bu süreçte mali raporlar da hazırlanarak sonuçlandırılmıştır. Bilindiği gibi gerektiği takdirde de resmi sitemizden açıklamalar yapılmıştır. Kulübümüz resmi mecralarında yayınlanan bütün açıklamalarda bizzat bilgim, katkım ve nihayetinde onayım vardır" açıklamalarında bulundu.
  1. 15.5.2020
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