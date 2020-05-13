Galatasaraylı oyuncular YoYo testinden geçti
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılı futbolculara YoYo testi uygulandı.
Galatasaray lige verilen arada çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Florya'da yaptığı tek idmanla günü tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Galatasaray Futbol Takımı, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Gruplar hâlinde sahaya çıkan oyuncularımıza, dayanıklılık (aerobic) kapasitenin belirlenmesi için gerçekleştirilen YoYo testi uygulandı.
Takımımız, çalışmalarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
- 13.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaraylı oyuncular YoYo testinden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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