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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Galatasaraylı oyuncular testinden geçti

Galatasaraylı oyuncular YoYo testinden geçti

ekiplerinden , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılı futbolculara testi uygulandı.

lige verilen arada çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Florya'da yaptığı tek idmanla günü tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Futbol Takımı, 'ndeki çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Gruplar hâlinde sahaya çıkan oyuncularımıza, dayanıklılık (aerobic) kapasitenin belirlenmesi için gerçekleştirilen testi uygulandı.

Takımımız, çalışmalarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

  1. 13.05.2020
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