Galatasaraylı oyuncular YoYo testinden geçti

Galatasaray lige verilen arada çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Florya'da yaptığı tek idmanla günü tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Futbol Takımı, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Gruplar hâlinde sahaya çıkan oyuncularımıza, dayanıklılık (aerobic) kapasitenin belirlenmesi için gerçekleştirilen YoYo testi uygulandı.

Takımımız, çalışmalarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.