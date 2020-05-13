Mandzukic'in hasretine Galatasaray son verecek!

REKABETİ SEVİYOR

Son olarak Hırvat Jutarnji gazetesi muhabiri Tomislav Juranovic, Galatasaray'ın Mandzukic'e ilgisiyle ilgili olarak; "Türk kulüpleri eskisi kadar finansal olarak güçlü değiller ancak Mandzukic daha fazla spor güdüsüne bakıyor" iddiasını ortaya attı.