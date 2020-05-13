Mandzukic'in hasretine Galatasaray son verecek!
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun yerine Mario Mandzukic ismi gündeme gelmişti. Hırvat basını, yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili hazırladığı haberde sarı-kırmızılı takımı ön plana çıkardı. Arap ekibi Al Duhail'de forma giyen Hırvat golcünün, Avrupa statlarındaki taraftar atmosferini çok özlediği belirtilirken, sarı-kırmızılı kulübün bu hasreti giderebileceği ifade edildi. İşte detaylar...
13 Mayıs 2020 Çarşamba 06:43
Güncelleme: 13.05.2020 06:43
Galatasaray'da sezonun kalan bölümü için hazırlıklar başladı. Hedef yine şampiyonluk... Ancak bir yandan da geleceğe yönelik çalışmalar da yapılıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Corona virüsü salgını nedeniyle gelirlerini kaybeden sarı-kırmızılı ekipte maaş indirimi gündemde... Ancak şu ana kadar bir gelişme kaydedilmiş değil.
Özellikle Radamel Falcao indirime çok da sıcak bakmazken sezon sonunda Arap takımlarının yolunu tutabileceği ifade ediliyor.
Bu aşamada Al Duhail takımında forma giyen Mario Mandzukic, Cimbom ile anılmaya devam ediyor.
REKABETİ SEVİYOR
Son olarak Hırvat Jutarnji gazetesi muhabiri Tomislav Juranovic, Galatasaray'ın Mandzukic'e ilgisiyle ilgili olarak; "Türk kulüpleri eskisi kadar finansal olarak güçlü değiller ancak Mandzukic daha fazla spor güdüsüne bakıyor" iddiasını ortaya attı.