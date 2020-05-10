Galatasaray'ın ödeyeceği para belli oldu! Mert Hakan Yandaş'a...
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Sarı kırmızılıların sezon sonunda kadrosuna katmayı planladığı Sivassporlu yıldız Mert Hakan Yandaş için ödeyeceği imza parası belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray'ın transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş için ödeyeceği imza parası belli oldu.
Sarı-kırmızılıların, yetenekli futbolcuya imza parası olarak sadece 200 bin euro ödeyeceği ve bunun da oyuncunun maaşının içinde olacağı belirtildi.
Mert Hakan Yandaş'la yapılan protokole göre 200 bin euronun TL'ye çevrilerek oyuncunun ücretine yansıtılacağı dile getirildi.
25 yaşındaki futbolcu ile 4 senelik kontrat yapılırken sarı-kırmızılılar yine Sivasspor forması giyen Emre Kılınç ile de anlaşma sağlamıştı. Emre'yle de yine 4. senelik bir anlaşma yapıldı.
SIRADAKİ ADAY ERDOĞAN YEŞİLYURT
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor forması giyen ve sezon bitiminde serbest kalacak olan Erdoğan Yeşilyurt'a da talip...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın ödeyeceği para belli oldu! Mert Hakan Yandaş'a... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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