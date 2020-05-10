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10 Mayıs 2020, Pazar
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'ın ödeyeceği para belli oldu! 'a...

Galatasaray'ın ödeyeceği para belli oldu! Mert Hakan Yandaş'a...

'da son dakika gelişmesi... Sarı kırmızılıların sezon sonunda kadrosuna katmayı planladığı Sivassporlu yıldız için ödeyeceği imza parası belli oldu. İşte detaylar...

'ın transferin gözde ismi için ödeyeceği imza parası belli oldu.

Sarı-kırmızılıların, yetenekli futbolcuya imza parası olarak sadece 200 bin euro ödeyeceği ve bunun da oyuncunun maaşının içinde olacağı belirtildi.


Mert Hakan Yandaş'la yapılan protokole göre 200 bin euronun TL'ye çevrilerek oyuncunun ücretine yansıtılacağı dile getirildi.

25 yaşındaki futbolcu ile 4 senelik kontrat yapılırken sarı-kırmızılılar yine Sivasspor forması giyen Emre Kılınç ile de anlaşma sağlamıştı. Emre'yle de yine 4. senelik bir anlaşma yapıldı.

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  1. 10.05.2020
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