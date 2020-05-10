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Harekat listesi hazır! Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
Transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig ekibi bomba bir yerli transfer listesi hazırladı. Önümüzdeki yıl mevcut kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını azaltmayı planlayan Süper Lig ekibi, gündemindeki yerli yıldızlarla temaslarını sürdürüyor. Galatasaray ve Fenerbahçeli oyuncuların da bulunduğu listedeki isimlerle temaslar gerçekleşti. İşte transfer harekatına dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe transfer haberleri
10 Mayıs 2020 Pazar 11:40
Güncelleme: 10.05.2020 12:00
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Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arayı boş geçirmeyen kulüpler transfer çalışmalarını hızlandırdı.
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Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük kulüpler, önümüzdeki yıl kadro planlaması çerçevesinde gözden çıkardığı yıldızlardan gelir elde etmeyi planlıyor.
Gelecek yıl mevcut kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını azaltmayı planlayan Göztepe de, dış transferde gündemine aldığı yerli yıldızlarla temaslarını sürdürüyor.
Göztepe, yerli harekatında Galatasaray'ın gözden çıkardığı sağ bek Şener Özbayraklı, on numara için de Fenerbahçe'den Alper Potuk ile görüştü.
Deportivo'dan da Emre Çolak ile görüşmelere titizlikle devam eden yönetim, önümüzdeki hafta bu temaslardan sonuç almayı bekliyor.