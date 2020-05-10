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Harekat listesi hazır! Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer

Transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig ekibi bomba bir yerli transfer listesi hazırladı. Önümüzdeki yıl mevcut kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını azaltmayı planlayan Süper Lig ekibi, gündemindeki yerli yıldızlarla temaslarını sürdürüyor. Galatasaray ve Fenerbahçeli oyuncuların da bulunduğu listedeki isimlerle temaslar gerçekleşti. İşte transfer harekatına dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe transfer haberleri

10 Mayıs 2020 Pazar 11:40 Güncelleme: 10.05.2020 12:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





