Popescu'dan flaş itiraf! "Galatasaray'da patron bizdik!"

Galatasaray efsaneleri arasında yer alan Romen futbolcu Gica Popescu, ülkesinin basınına Galatasaray dönemini anlattı.

1997 yılında Barcelona'dan Galatasaray'a transfer olan Popescu, vatandaşı Gheorge Hagi ile beraber oynadı.

"SOYUNMA ODASININ PATRONU BİZDİK"

Galatasaray günlerini anlatan 52 yaşındaki Popescu; "Fatih Terim, Hagi ile beraber takıma katıldığımızda bizi çok iyi yönetti. Bizim ciddi olduğumuzu gördü ve soyunma odasında bize özgürlük verdi. Soyunma odasının teknik direktörleri bizdik." dedi.

Popescu, Galatasaray'da 4 sene forma giydi. Romen futbolcu bu süreçte Galatasaray ile UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası, 4 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası kazandı.