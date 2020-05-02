Popescu'dan flaş itiraf! "Galatasaray'da patron bizdik!" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Popescu'dan flaş itiraf! "G.Saray'da patron bizdik!"

Popescu'dan flaş itiraf! "'da patron bizdik!"

Popescu'dan flaş itiraf! "Galatasaray'da patron bizdik!"

'ın 1997/98 sezonunda 'dan kadrosuna kattığı Gheorghe Popescu yaptığı açıklamada flaş açıklamalarda bulundu. Efsane oyuncu yaptığı açıklamada "Galatasaray'dayken soyunma odasının patronu bizdik" şeklinde konuştu.

efsaneleri arasında yer alan Romen futbolcu Gica Popescu, ülkesinin basınına Galatasaray dönemini anlattı.

1997 yılında 'dan Galatasaray'a transfer olan Popescu, vatandaşı Gheorge Hagi ile beraber oynadı.

"SOYUNMA ODASININ PATRONU BİZDİK"
Galatasaray günlerini anlatan 52 yaşındaki Popescu; ", Hagi ile beraber takıma katıldığımızda bizi çok iyi yönetti. Bizim ciddi olduğumuzu gördü ve soyunma odasında bize özgürlük verdi. Soyunma odasının teknik direktörleri bizdik." dedi.

Popescu, Galatasaray'da 4 sene forma giydi. Romen futbolcu bu süreçte Galatasaray ile Kupası, UEFA Süper Kupası, 4 ve 2 kazandı.

  1. 02.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Popescu'dan flaş itiraf! "Galatasaray'da patron bizdik!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA