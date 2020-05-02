Popescu'dan flaş itiraf! "Galatasaray'da patron bizdik!"
Galatasaray'ın 1997/98 sezonunda Barcelona'dan kadrosuna kattığı Gheorghe Popescu yaptığı açıklamada flaş açıklamalarda bulundu. Efsane oyuncu yaptığı açıklamada "Galatasaray'dayken soyunma odasının patronu bizdik" şeklinde konuştu.
Galatasaray efsaneleri arasında yer alan Romen futbolcu Gica Popescu, ülkesinin basınına Galatasaray dönemini anlattı.
1997 yılında Barcelona'dan Galatasaray'a transfer olan Popescu, vatandaşı Gheorge Hagi ile beraber oynadı.
"SOYUNMA ODASININ PATRONU BİZDİK"
Galatasaray günlerini anlatan 52 yaşındaki Popescu; "Fatih Terim, Hagi ile beraber takıma katıldığımızda bizi çok iyi yönetti. Bizim ciddi olduğumuzu gördü ve soyunma odasında bize özgürlük verdi. Soyunma odasının teknik direktörleri bizdik." dedi.
Popescu, Galatasaray'da 4 sene forma giydi. Romen futbolcu bu süreçte Galatasaray ile UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası, 4 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası kazandı.
- 02.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Popescu'dan flaş itiraf! "Galatasaray'da patron bizdik!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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