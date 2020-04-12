Gheorghe Popescu'dan UEFA Kupası Finali itirafı: O gün biz tarih yazdık! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
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'dan itirafı: O gün biz tarih yazdık!

Gheorghe Popescu'dan UEFA Kupası Finali itirafı: O gün biz tarih yazdık!

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın eski Rumen futbolcusu , 'a karşı oynadıkları 1999-2000 sezonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Popescu, "O gün biz tarih yazdık" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

Romanya'da Telekom Sport adlı internet sitesine açıklamalarda bulunan Popescu, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle evinde kaldığı günleri nasıl geçirdiğini anlattı.

Kariyerinde oynadığı ve bugünlerde tekrar izlemek istediği maçların sorulması üzerine Popescu, "Romanya ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı oynadığımız dünya kupası maçını zaten izledim. UEFA Kupası Finali'nde Arsenal'a karşı Galatasaray ile oynadığımız maçı tekrar seyretmek isterdim. O gün biz tarih yazdık. Ayrıca 1989 yazında oynadığım CS Universitatea Craiova - FC Arges maçını tekrar izlemeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.

Popescu, evinde daha önce yapmaya fırsat bulamadığı şeylerle uğraştığını belirtti. Ailesiyle zaman geçirdiğini aktaran eski savunma oyuncusu, kitap okuduğunu, spor yaptığını ve çocuklarıyla beraber film izlediğini sözlerine ekledi.

  1. 12.04.2020
  2. Güncelleme: 12.04.2020 19:44
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