Gheorghe Popescu'dan UEFA Kupası Finali itirafı: O gün biz tarih yazdık!

Romanya'da Telekom Sport adlı internet sitesine açıklamalarda bulunan Popescu, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle evinde kaldığı günleri nasıl geçirdiğini anlattı.

Kariyerinde oynadığı ve bugünlerde tekrar izlemek istediği maçların sorulması üzerine Popescu, "Romanya ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı oynadığımız dünya kupası maçını zaten izledim. UEFA Kupası Finali'nde Arsenal'a karşı Galatasaray ile oynadığımız maçı tekrar seyretmek isterdim. O gün biz tarih yazdık. Ayrıca 1989 yazında oynadığım CS Universitatea Craiova - FC Arges maçını tekrar izlemeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.

Popescu, evinde daha önce yapmaya fırsat bulamadığı şeylerle uğraştığını belirtti. Ailesiyle zaman geçirdiğini aktaran eski savunma oyuncusu, kitap okuduğunu, spor yaptığını ve çocuklarıyla beraber film izlediğini sözlerine ekledi.