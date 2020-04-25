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25 Nisan 2020, Cumartesi
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’un büyükannesi öldü

Ryan Donk’un büyükannesi öldü

Aslan'ın Hollandalı yıldızı , büyükannesinin koronavirüs nedeniyle öldüğünü duyurdu.

Aslan'ın Hollandalı yıldızı , büyükannesinin koronavirüs nedeniyle öldüğünü duyurdu. Surinam asıllı yıldız, "Harika bir büyükannemiz vardı. Bu korkunç hastalık, onu bizden çok erken ayırdı ama onun bizi her zaman göreceğini biliyorum. Bedenen yanımızda olmasan da sonsuza dek kalbimizde olacaksın" yazdı.

  1. 25.4.2020
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