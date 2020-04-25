Ryan Donk’un büyükannesi öldü
Aslan'ın Hollandalı yıldızı Ryan Donk, büyükannesinin koronavirüs nedeniyle öldüğünü duyurdu.
Aslan'ın Hollandalı yıldızı Ryan Donk, büyükannesinin koronavirüs nedeniyle öldüğünü duyurdu. Surinam asıllı yıldız, "Harika bir büyükannemiz vardı. Bu korkunç hastalık, onu bizden çok erken ayırdı ama onun bizi her zaman göreceğini biliyorum. Bedenen yanımızda olmasan da sonsuza dek kalbimizde olacaksın" yazdı.
- 25.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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