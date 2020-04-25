Galatasaray Oğulcan Çağlayan ile anlaşmaya vardı! İşte alacağı ücret - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
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ile anlaşmaya vardı! İşte alacağı ücret

Galatasaray Oğulcan Çağlayan ile anlaşmaya vardı! İşte alacağı ücret

Önümüzdeki sezon Mbaye Diagne, ve Florin Andone'yle devam etmeyecek olan 'da bir süredir hücum bölgesine arayış sürüyordu. Sarı-kırmızılılar, bu sezon 'la başarılı bir grafik çizen 24 yaşındaki golcü 'la anlaşma sağladı.

, sezon sonu 'dan ayrılacak olan genç golcü 'la anlaşmaya vardı.

yapılanmasında yerli futbolcuya ağırlık veren Galatasaray bir yandan maaş bütçesini kısmaya çalışırken, yeni transferlerde de olabilecek en asgari şartlarda kontrat yapmayı planlıyor.

Ajansspor'un haberine göre, sarı-kırmızılı yetkililer uzun süredir radarda olan Oğulcan Çağlayan'a 300 bin Euro maaş verebileceklerini bildirdi.

İSTANBUL'A GELMEK İSTİYOR
Kariyerini artık 'da sürdürmek isteyen Oğulcan, kariyeri için maddi olarak fedakarlık yapabileceğini temsilcisine iletirken, yeni sezon öncesi 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray forması giymesi bekleniyor.

RİZESPOR BAŞKANI AYRILIĞI AÇIKLADI!
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan , sezon sonunda kontratı bitecek 24 yaşındaki futbolcu ile yola devam etmeyeceklerini bildirdi. Kartal, "Sportif direktörümüzle görüştükten sonra sanıyorum devam etmeyeceğiz" dedi. Sezonun büyük çoğunluğunda ekibinin tek forveti olarak boy gösteren Oğulcan, bu sezon 22 maçta 4 gol attı, 2 asist yaptı.

Santrfor, sağ kanat ve sol kanatta da görev yapabilen 1.88'lik futbolcunun sarı-kırmızılılarda tamamlayıcı bir rol üstleneceği, birçok yıldıza alternatif olabileceği düşünülüyor. Oğulcan bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla 4 gol atıp, 2 asist yaptı.

  1. 25.04.2020
  2. Güncelleme: 25.04.2020 17:44
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