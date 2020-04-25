Galatasaray Oğulcan Çağlayan ile anlaşmaya vardı! İşte alacağı ücret
Önümüzdeki sezon Mbaye Diagne, Ryan Babel ve Florin Andone'yle devam etmeyecek olan Galatasaray'da bir süredir hücum bölgesine arayış sürüyordu. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Çaykur Rizespor'la başarılı bir grafik çizen 24 yaşındaki golcü Oğulcan Çağlayan'la anlaşma sağladı.
Galatasaray, sezon sonu Çaykur Rizespor'dan ayrılacak olan genç golcü Oğulcan Çağlayan'la anlaşmaya vardı.
Yeni sezon yapılanmasında yerli futbolcuya ağırlık veren Galatasaray bir yandan maaş bütçesini kısmaya çalışırken, yeni transferlerde de olabilecek en asgari şartlarda kontrat yapmayı planlıyor.
Ajansspor'un haberine göre, sarı-kırmızılı yetkililer uzun süredir radarda olan Oğulcan Çağlayan'a 300 bin Euro maaş verebileceklerini bildirdi.
İSTANBUL'A GELMEK İSTİYOR
Kariyerini artık İstanbul'da sürdürmek isteyen Oğulcan, kariyeri için maddi olarak fedakarlık yapabileceğini temsilcisine iletirken, yeni sezon öncesi 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray forması giymesi bekleniyor.
RİZESPOR BAŞKANI AYRILIĞI AÇIKLADI!
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, sezon sonunda kontratı bitecek 24 yaşındaki futbolcu ile yola devam etmeyeceklerini bildirdi. Kartal, "Sportif direktörümüzle görüştükten sonra sanıyorum devam etmeyeceğiz" dedi. Sezonun büyük çoğunluğunda Karadeniz ekibinin tek forveti olarak boy gösteren Oğulcan, bu sezon 22 maçta 4 gol attı, 2 asist yaptı.
Santrfor, sağ kanat ve sol kanatta da görev yapabilen 1.88'lik futbolcunun sarı-kırmızılılarda tamamlayıcı bir rol üstleneceği, birçok yıldıza alternatif olabileceği düşünülüyor. Oğulcan bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla 4 gol atıp, 2 asist yaptı.
- 25.04.2020
- Güncelleme: 25.04.2020 17:44
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray Oğulcan Çağlayan ile anlaşmaya vardı! İşte alacağı ücret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.