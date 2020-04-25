Süper Lig'de 'feda' dönemi! Gustavo ve Falcao...

Dünyada yaşanan corona virüsü pandemisi futbol kulüplerini özellikle ekonomik açıdan olumsuz şekilde etkiledi. Birçok kulüp oyuncu maaşlarında indirime giderken kimi oyuncular bu teklifi reddetti. Peki Süper Lig'in en yüksek maaşlı oyuncuları hangileri? İşte yanıtı...
25 Nisan 2020 Cumartesi 17:12
Güncelleme: 25.04.2020 17:12
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Corona virüsü salgını futbolu da büyük oranda etkilemiş kulüpler maddi anlamda ciddi bir kriz içerisine girmişti.
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Özellikle ligin dev ekipleri bilet, yayın, sponsor gibi gelirlerinin kesilmesi nedeniyle büyük bir çıkmaza girerken oyuncuların maaşlarında indirime gitme kararı vermişti.
Birçok kulüp oyuncularından indirim talebinde bulunurken bazı isimler bu talebi kabul etti bazıları ise reddetti.
Peki Süper Lig'de en yüksek maaşlı oyuncular hangileri? İşte yanıtı...