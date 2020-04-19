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19 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Gomis'le anlaşma sağlandı! Falcao...

'le anlaşma sağlandı! Falcao...

Gomis'le anlaşma sağlandı! Falcao...

'ın Kolombiyalı yıldızı 'yu kadrosuna katmak isteyen ekibi , sarı-kırmızılıların eski golcüsü Bafetimbi 'le yeni sözleşme konusunda anlaşınca Falcao'dan vazgeçti.

Sarı-kırmızılıların yıldızı 'ya kanca atan , golcüsü Bafetimbi ile yeniden anlaşınca Kolombiyalı oyuncudan vazgeçti.

Al Hilal formasını giydiği 1.5 senede 55 maçta 39 gol-10 asistle oynayan Bafetimbi Gomis, takımına Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu zaferi yaşatırken, sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyordu. ekibi, B planı olarak Falcao'yu takibe alırken nabız yoklamaya da başladı.

Sabah'ta yer alan habere göre Gomis'e bu esnada 2 yıllık kontrat öneren Al Hilal yönetimi, olumlu yanıt alınca 35 yaşındaki Gomis'le yola devam kararı verdi.

Galatasaray ise yıllık 5 milyon Euro garanti ücret ve 1.9 milyon Euro'luk bonusları olan Falcao'dan indirim talep edecek.

  1. 19.04.2020
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