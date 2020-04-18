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Yapılan teklif ortaya çıktı! Galatasaray'ın yıldızı ülkesine dönüyor
Süper Lig'de ilk 26 hafta itibarıyla topladığı 50 puanla 3. sırada yer alan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından Galatasaray, lige verilen arada gelecek sezon için de çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar için birçok transfer söylentisi ortaya atılırken sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek bir isim için teklifler gelmeye devam ediyor. İşte detaylar...
18 Nisan 2020 Cumartesi 16:44
Güncelleme: 18.04.2020 16:44
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Önümüzdeki sezon için kadro güçlendirme çalışmaları kapsamında girişimlerine şimdiden başlayan Galatasaray için bu günlerde birçok transfer söylentisi gelmeye devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu sezon için şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezon da ligi zirvede tamamlayarak taraftarına çifte mutluluk yaşatmak istiyor...
Sarı-kırmızılı yönetim kadrosunu güçlendirmek için temaslarını sıklaştırırken sezon sonunda yollarını ayıracağı bazı isimler de netleşmişti.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek birçok futbolcuyla yollarını ayıracak olan Aslan'da bazı isimler için teklifler gelmeye devam ediyor.
Bu doğrultuda yabancı kaynaklarda söylentiler artarken bir gelişmede Mariano için yaşandı.