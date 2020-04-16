Ve Selçuk İnan açıkladı! "Jübile kararımı..."
2011 yılından bu yana Galatasaray forması giyen 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu Selçuk İnan geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Zaman zaman gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan İnan, jübile kararı için sezon sonunu beklediğini açıkladı. İşte detaylar...
Galatasaray ile sözleşmesi bu sezon sonu bitecek olan tecrübeli oyuncu Selçuk İnan geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Zaman zaman taraftarın 'artık bırak' serzenişinde bulunduğu oyuncu için Galatasaray'da yönetiminin jübile yapmasını istediği, Selçuk İnan'ın ise bu konuda henüz kararını netleştirmediği öğrenildi.
Konuyla ilgili konuşan 34 yaşındaki futbolcu, "Önce lig hayırlısıyla bitsin. Sezon sonu kararım netleşir" ifadesini kullandı.
Deneyimli futbolcu Selçuk İnan, sezon bittikten sonra Fatih Terim ile görüşme yaparak durumu hakkında kararını verecek.
- 16.04.2020
- Güncelleme: 16.04.2020 11:03
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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