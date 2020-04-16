Ve Selçuk İnan açıkladı! "Jübile kararımı..." - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Ve Selçuk İnan açıkladı! "Jübile kararımı..."

Ve açıkladı! "Jübile kararımı..."

Ve Selçuk İnan açıkladı! "Jübile kararımı..."

2011 yılından bu yana forması giyen 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Zaman zaman gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan İnan, jübile kararı için sezon sonunu beklediğini açıkladı. İşte detaylar...

ile sözleşmesi bu sezon sonu bitecek olan tecrübeli oyuncu geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Zaman zaman taraftarın 'artık bırak' serzenişinde bulunduğu oyuncu için Galatasaray'da yönetiminin jübile yapmasını istediği, Selçuk İnan'ın ise bu konuda henüz kararını netleştirmediği öğrenildi.

Konuyla ilgili konuşan 34 yaşındaki futbolcu, "Önce lig hayırlısıyla bitsin. Sezon sonu kararım netleşir" ifadesini kullandı.

Deneyimli futbolcu Selçuk İnan, sezon bittikten sonra ile görüşme yaparak durumu hakkında kararını verecek.

  1. 16.04.2020
  2. Güncelleme: 16.04.2020 11:03
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