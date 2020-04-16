Ve Selçuk İnan açıkladı! "Jübile kararımı..."

Galatasaray ile sözleşmesi bu sezon sonu bitecek olan tecrübeli oyuncu Selçuk İnan geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Zaman zaman taraftarın 'artık bırak' serzenişinde bulunduğu oyuncu için Galatasaray'da yönetiminin jübile yapmasını istediği, Selçuk İnan'ın ise bu konuda henüz kararını netleştirmediği öğrenildi.

Konuyla ilgili konuşan 34 yaşındaki futbolcu, "Önce lig hayırlısıyla bitsin. Sezon sonu kararım netleşir" ifadesini kullandı.

Deneyimli futbolcu Selçuk İnan, sezon bittikten sonra Fatih Terim ile görüşme yaparak durumu hakkında kararını verecek.