Selçuk İnan: Fedakarlık yapmaya hazırım!
Galatasaray'da giyen aynı zamanda takım kaptanı konumunda bulunan Selçuk İnan'dan anlamlı bir hamle geldi. İnan, yaptığı paylaşımla corona virüsü salgını kapsamında her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını duyurdu. Tecrübeli oyuncu açıklamasında takım arkadaşlarının da aynı tutumu sergileyeceğinden şüphesi olmadığını da ekledi.
İşte Selçuk İnan'ın yaptığı açıklama:
"Bu sürecin yarattığı sıkıntılar, kulüpleri ve bütün futbol paydaşlarını önemli ölçüde etkiledi. Geçmişte olduğu gibi, kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum Türkiye'nin en büyük camiası Galatasaray'ımız için bugün de her fedakarlığı yapmaya hazırım. Futbolcu kardeşlerimin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğinden kuşkum yok. Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun takdir edeceği her türlü fedakarlık ve feragati yapmaya hazır olduğumu kamuoyunun ve büyük Galatasaray taraftarının bilgisine sunmak istiyorum."
- 01.04.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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