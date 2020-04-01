Selçuk İnan: Fedakarlık yapmaya hazırım! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Selçuk İnan duyurdu: Taraftarın bilgili olsun ve...

: Fedakarlık yapmaya hazırım!

Selçuk İnan: Fedakarlık yapmaya hazırım!

'da giyen aynı zamanda takım kaptanı konumunda bulunan 'dan anlamlı bir hamle geldi. İnan, yaptığı paylaşımla corona virüsü salgını kapsamında her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını duyurdu. Tecrübeli oyuncu açıklamasında takım arkadaşlarının da aynı tutumu sergileyeceğinden şüphesi olmadığını da ekledi.

İşte Selçuk İnan'ın yaptığı açıklama:

"Bu sürecin yarattığı sıkıntılar, kulüpleri ve bütün futbol paydaşlarını önemli ölçüde etkiledi. Geçmişte olduğu gibi, kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum 'nin en büyük camiası 'ımız için bugün de her fedakarlığı yapmaya hazırım. Futbolcu kardeşlerimin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğinden kuşkum yok. Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun takdir edeceği her türlü fedakarlık ve feragati yapmaya hazır olduğumu kamuoyunun ve büyük Galatasaray taraftarının bilgisine sunmak istiyorum."

  1. 01.04.2020
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