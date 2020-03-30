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30 Mart 2020, Pazartesi
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Marcao'dan corona virüsü paylaşımı! "Her şey düzelecek"

Marcao'dan corona virüsü paylaşımı! "Her şey düzelecek"

'ın yıldızı Marcao, corona virüsüyle hesabından 'ye mesaj yolladı. Sarı-kırmızılı futbolcu dev bir Türk bayrağı önünde çektirdiği fotoğrafı paylaşıp "Her şey düzelecek" ifadesini kullandı.

Corona virüsüyle mücadele kapsamında başlatılan "Evde Kal" çağrısı akımına Galatasaraylı Marcao da katıldı. yıldız, hesabından devi bir Türk bayrağı önünde çektirdiği fotoğrafını paylaşıp, "Everything is gonna be ok... (Her şey düzelecek)" yazarak Türk halkına umut dolu mesaj verdi.

  1. 30.03.2020
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