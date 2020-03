Marcao'dan corona virüsü paylaşımı! "Her şey düzelecek"

Corona virüsüyle mücadele kapsamında başlatılan "Evde Kal" çağrısı akımına Galatasaraylı Marcao da katıldı. Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından devi bir Türk bayrağı önünde çektirdiği fotoğrafını paylaşıp, "Everything is gonna be ok... (Her şey düzelecek)" yazarak Türk halkına umut dolu mesaj verdi.