Marcao'dan corona virüsü paylaşımı! "Her şey düzelecek"
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Marcao, corona virüsüyle sosyal medya hesabından Türkiye'ye mesaj yolladı. Sarı-kırmızılı futbolcu dev bir Türk bayrağı önünde çektirdiği fotoğrafı paylaşıp "Her şey düzelecek" ifadesini kullandı.
Corona virüsüyle mücadele kapsamında başlatılan "Evde Kal" çağrısı akımına Galatasaraylı Marcao da katıldı. Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından devi bir Türk bayrağı önünde çektirdiği fotoğrafını paylaşıp, "Everything is gonna be ok... (Her şey düzelecek)" yazarak Türk halkına umut dolu mesaj verdi.
- 30.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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