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23 Mart 2020, Pazartesi
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'da ! ...

Galatasaray'da acil durum! Mustafa Cengiz...

'da ve 'in corona virüsü test sonucunun pozitif çıkması camiayı acil duruma getirdi. Sarı-kırmızılı takımda test yapılan futbolcular, teknik heyet ve diğer antrenörlerin Kovid-19 testi negatif çıkarken, ve 'ın da corona virüsü testine gireceği kaydedildi.

Kulübü'nde ikinci başkan ve dışında test yapılan diğer antrenörler, futbolcular ve yöneticilerin corona virüsü testlerinde pozitif bulgu çıkmadığı öğrenildi.

CENGİZ VE GÜNAY'A TEST YAPILACAK
Sarı-kırmızılı takımda başkan ve başkan yardımcısı ise corona virüs testine girecekler.

  1. 23.03.2020
  2. Güncelleme: 24.03.2020 00:02
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