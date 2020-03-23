Galatasaray'da acil durum! Mustafa Cengiz...

Galatasaray Kulübü'nde ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim dışında test yapılan diğer antrenörler, futbolcular ve yöneticilerin corona virüsü testlerinde pozitif bulgu çıkmadığı öğrenildi.

CENGİZ VE GÜNAY'A TEST YAPILACAK

Sarı-kırmızılı takımda başkan Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ise corona virüs testine girecekler.