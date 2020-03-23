Galatasaray'da acil durum! Mustafa Cengiz...
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in corona virüsü test sonucunun pozitif çıkması camiayı acil duruma getirdi. Sarı-kırmızılı takımda test yapılan futbolcular, teknik heyet ve diğer antrenörlerin Kovid-19 testi negatif çıkarken, Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay'ın da corona virüsü testine gireceği kaydedildi.
Galatasaray Kulübü'nde ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim dışında test yapılan diğer antrenörler, futbolcular ve yöneticilerin corona virüsü testlerinde pozitif bulgu çıkmadığı öğrenildi.
CENGİZ VE GÜNAY'A TEST YAPILACAK
Sarı-kırmızılı takımda başkan Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ise corona virüs testine girecekler.
- 23.03.2020
- Güncelleme: 24.03.2020 00:02
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da acil durum! Mustafa Cengiz... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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