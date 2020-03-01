Aslan tarifesi
Geçen hafta F.Bahçe’yi 80-75’le geçen sarı-kırmızılılar, Tofaş’ı da aynı skorla mağlup etti. Aaron Harrison 27 sayıyla yıldızlaştı.
ING Basketbol Süper Ligi 21. hafta maçında Galatasaray Doğa Sigorta, TOFAŞ'ı 80-75 yendi. İlk periyot 20-20 berabere biterken; sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 38-35'lik üstünlükle gitti. Çekişmeli geçen üçüncü periyotta ise konuk ekip Tofaş, 54-53'lük üstünlük sağlayan taraf oldu.
AĞIRLIĞINI KOYDU
Final periyodu başa baş bir mücadeleye sahne olurken; oyuna ağırlığını koyan Galatasaray, 80-75 kazandı. Geçtiğimiz hafta da aynı skorla Fenerbahçe'yi deviren sarı-kırmızılılar, 15. galibiyetini aldı. Dünün diğer sonuçlar: Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka: 91-87, Bursaspor-Bandırma: 88-78.
- 1.3.2020
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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