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01 Mart 2020, Pazar
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Aslan tarifesi

Aslan tarifesi

Geçen hafta F.Bahçe’yi 80-75’le geçen sarı-kırmızılılar, Tofaş’ı da aynı skorla mağlup etti. 27 sayıyla yıldızlaştı.

ING Basketbol Süper Ligi 21. hafta maçında Doğa Sigorta, TOFAŞ'ı 80-75 yendi. İlk periyot 20-20 berabere biterken; sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 38-35'lik üstünlükle gitti. Çekişmeli geçen üçüncü periyotta ise konuk ekip Tofaş, 54-53'lük üstünlük sağlayan taraf oldu.

AĞIRLIĞINI KOYDU

Final periyodu başa baş bir mücadeleye sahne olurken; oyuna ağırlığını koyan Galatasaray, 80-75 kazandı. Geçtiğimiz hafta da aynı skorla 'yi deviren sarı-kırmızılılar, 15. galibiyetini aldı. Dünün diğer sonuçlar: Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka: 91-87, Bursaspor-Bandırma: 88-78.

  1. 1.3.2020
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