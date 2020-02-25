Zaferi getirdi! Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe...

Galatasaray'da 2 senelik görev süresinde iki kez başkanlık kazanan Mustafa Cengiz başarıya doymuyor. Görev sürecinde iki lig şampiyonluğu, 2 Süper Kupa bir Türkiye Kupası kazanarak toplam 5 kupa alan başkan Cengiz, bunların üstüne bir de 20 yıl sonra Kadıköy'de galibiyet gören başkan oldu.

Başkan Cengiz ayrıca Ülker Stadı'nda 3 maçtan bir galibiyet, iki beraberlik ile hiç mağlubiyet yaşamayan başkan durumunda. Mustafa Cengiz'in başarıları bununla da sınırla değil...

Cengiz, devre arasında camiada çok tartışılan Arda Turan transferi krizini büyümeden bitirip büyük bir duruş sergiledi. Bu konuda teknik heyet ile aralarındaki tartışmaları da camiayı bölmeden sonlandırdı.

FLORYA'YI GERİ ALDI



İki sene içinde mali olarak kar bilançosu açıklayarak uzun yıllar sonra kar ettiren başkan oldu.

Göreve gelmesinden sonra UEFA ile yaptığı ile bire bir görüşmelerde sarı-kırmızılı kulübün Avrupa'dan ceza almamasını sağlayarak en büyük icraatlarından birine imza attı.

Florya Tesisleri'nin arazisi yeniden kulübe kazandırdı.

Cengiz'in önümüzdeki günlerde 2 yıldır atıl duran ve mahkemelik olan Galatasaray Adası'nı yeniden üyelere kazandırmak için de büyük gizlilik içinde çalışma yürüttüğü ve bu konuda da camiaya sürpriz hazırlığı içinde olduğu konuşuluyor.

Kemerburgaz arazisinde de Florya Tesisleri'nin yerine inşaasına başlanması bekleniyor. Proje çalışmalarının son aşamaya geldiği biliniyor.