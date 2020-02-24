Emre Bol: Galatasaray şampiyon olursa Fatih Terim'in elini öperim
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı-Futbol programında Fenerbahçe - Galatasaray derbisini değerlendirirken gündem yaratacak ifadeler kullandı. Bol, "Bir an geçen sene aklıma geldi. Fatih Terim 8 de kapanır 18 de dedi ve kapattı. Bu sene de rezalet bir sezon. Falcao sakatlanmış, Andone sakatlanmış, golcüsü yok. Arda Turan için yönetimle kavga etti. Bir sürü bir kriz ortamı var Galatasaray'da. Ama bu Galatasaray 7'de 7 yaptı. 21 yıllık geleneği yıktı. Galatasaray şampiyon olursa Fatih Terim'in elini öperim.'' dedi.
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