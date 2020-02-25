Galatasaray'dan flaş karar! O sözler tişörte bastırılacak

Galatasaray resmi hesaplarından ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 'ti'ye almaya devam ediyor. Derbideki hakem kararlarını, "Böyle bir şey olabilir mi ya?" diye eleştiren Ozan Tufan'ın sözlerine Instagram hesabından gönderme yapıldı ve Donk-Falcao-Onyekuru üçlüsünün gol sevinçleri paylaşıldı. Galatasaray yönetimi de 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de Ülker Stadı'nda gelen derbi zaferini paraya dönüştürmeye hazırlanıyor.

OZAN TUFAN'IN SÖZLERİ TİŞÖRTE BASTIRILACAK

3-1'lik Fenerbahçe galibiyetine özel tişörtlerin hazırlığı başlarken tişörtün ana unsuru ise Ozan Tufan'ın "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözü olacak. Yönetim, 'Yellow Friday' benzeri kampanyaya rekor katılım bekliyor. Sarıkırmızılı kulübün 10 milyon TL'den fazla para kazanacağı tahmin ediliyor.