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25 Şubat 2020, Salı
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'dan flaş karar! O sözler tişörte bastırılacak

Galatasaray'dan flaş karar! O sözler tişörte bastırılacak

'in 23'üncü haftasında deplasmanda 'yi 3-1'lik skorla devirmiş ve 'deki 21 yıllık galibiyet hasretine son vermişti. Sarı-kırmızılı yönetim maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan ve "Böyle bir şey olabilir mi ya" sözleri ile sosyal medyada gündem olan 'ın sözlerini tişörte bastırmaya hazırlanıyor.

resmi hesaplarından 'yi 'ti'ye almaya devam ediyor. Derbideki hakem kararlarını, "Böyle bir şey olabilir mi ya?" diye eleştiren 'ın sözlerine hesabından gönderme yapıldı ve Donk-Falcao-Onyekuru üçlüsünün gol sevinçleri paylaşıldı. Galatasaray yönetimi de 20 yıl aradan sonra 'de Ülker Stadı'nda gelen derbi zaferini paraya dönüştürmeye hazırlanıyor.

OZAN TUFAN'IN SÖZLERİ TİŞÖRTE BASTIRILACAK

3-1'lik Fenerbahçe galibiyetine özel tişörtlerin hazırlığı başlarken tişörtün ana unsuru ise Ozan Tufan'ın "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözü olacak. Yönetim, 'Yellow Friday' benzeri kampanyaya rekor katılım bekliyor. Sarıkırmızılı kulübün 10 milyon TL'den fazla para kazanacağı tahmin ediliyor.

  1. 25.02.2020
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