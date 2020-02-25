Galatasaray'dan flaş karar! O sözler tişörte bastırılacak
Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla devirmiş ve Kadıköy'deki 21 yıllık galibiyet hasretine son vermişti. Sarı-kırmızılı yönetim maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan ve "Böyle bir şey olabilir mi ya" sözleri ile sosyal medyada gündem olan Ozan Tufan'ın sözlerini tişörte bastırmaya hazırlanıyor.
Galatasaray resmi hesaplarından ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 'ti'ye almaya devam ediyor. Derbideki hakem kararlarını, "Böyle bir şey olabilir mi ya?" diye eleştiren Ozan Tufan'ın sözlerine Instagram hesabından gönderme yapıldı ve Donk-Falcao-Onyekuru üçlüsünün gol sevinçleri paylaşıldı. Galatasaray yönetimi de 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de Ülker Stadı'nda gelen derbi zaferini paraya dönüştürmeye hazırlanıyor.
OZAN TUFAN'IN SÖZLERİ TİŞÖRTE BASTIRILACAK
3-1'lik Fenerbahçe galibiyetine özel tişörtlerin hazırlığı başlarken tişörtün ana unsuru ise Ozan Tufan'ın "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözü olacak. Yönetim, 'Yellow Friday' benzeri kampanyaya rekor katılım bekliyor. Sarıkırmızılı kulübün 10 milyon TL'den fazla para kazanacağı tahmin ediliyor.
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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