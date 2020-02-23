Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme: Yüklenemedi
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 mağlup eden Galatasaray mücadelenin mutluluğunu sahada ve soyunma odasında yaşarken sosyal medyadan da paylaşımlar arka arkaya geliyor.
Sarı kırmızılı kulüp dev derbi sonrası resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin "Yeni Sezon Yükleniyor" başlıklı paylaşımına gönderme yapan Galatasaray hazırlanan kısa videonun arka planında ise Everly Brothers'ın ünlü Bye Bye Love şarkısını kullandı.
İşte Galatasaray'ın yaptığı o paylaşım:
Yükleniyor... ?— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 23, 2020
Yüklenemedi! ?
?? Bye bye birdies! ?? pic.twitter.com/5tCubtdmbW
- 23.02.2020
- Güncelleme: 23.02.2020 22:22
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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