Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme: Yüklenemedi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Şubat 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray G.Saray'dan olay F.Bahçe paylaşımı!

'dan 'ye flaş gönderme: Yüklenemedi

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme: Yüklenemedi

'in 23. haftasında 'yi 'de 3-1 mağlup eden mücadelenin mutluluğunu sahada ve soyunma odasında yaşarken sosyal medyadan da paylaşımlar arka arkaya geliyor.

Sarı kırmızılı kulüp dev derbi sonrası resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

'nin " Yükleniyor" başlıklı paylaşımına gönderme yapan hazırlanan kısa videonun arka planında ise Everly Brothers'ın ünlü Bye Bye Love şarkısını kullandı.

İşte Galatasaray'ın yaptığı o paylaşım:

  1. 23.02.2020
  2. Güncelleme: 23.02.2020 22:22
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