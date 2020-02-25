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25 Şubat 2020, Salı
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Sevinin ama abartmayın

Sevinin ama abartmayın

'den dünkü antrenman öncesinde oyunculara rehavet uyarısı geldi. Usta hocanın, "Bu galibiyetin sevincini yaşayın ancak, önümüze de bakmalıyız zorlu maraton başlıyor. maçına konsantre olamalıyız. Mayıslar bizim lig olacak. Henüz hiçbir şeyi garantilemedik" şeklinde temkinli olmaları uyarısı yaptığı bildirildi.

'den dünkü antrenman öncesinde oyunculara rehavet uyarısı geldi. Usta hocanın, "Bu galibiyetin sevincini yaşayın ancak, önümüze de bakmalıyız zorlu maraton başlıyor. maçına konsantre olamalıyız. Mayıslar bizim lig olacak. Henüz hiçbir şeyi garantilemedik" şeklinde temkinli olmaları uyarısı yaptığı bildirildi.
  1. 25.2.2020
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