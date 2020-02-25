Marcelo Saracchi'den Nabil Dirar göndermesi!
Galatasaray'ın yıldız sol beki Marcelo Saracchi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe derbisinde Nabil Dirar ile arasında geçen pozisyona göndermede bulundu.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbisi heyecanı yaşandı. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 3-1 kazandı.
Ryan Donk, Radamel Falcao ve Henry Onyekuru'nun golleriyle zafere ulaşan Cimbom, Sarı Kanarya'nın Kadıköy'de 20 yıllık yenilmezlik serisini de sona erdirdi.
Karşılaşmaya damga vuran anlardan bir tanesi de 53. dakikada Marcelo Saracchi ile Nabil Dirar arasında yaşandı. Saracchi ve Dirar'ın ikinci yarıda girdiği ikili mücadelede sonrası sarı-kırmızılı futbolcu yerde kaldı.
Hakem Halil Umut Meler'in düdüğü çalmasıyla birlikte sinirlenen Faslı sağ bek, rakibini ayaklarından havaya tutup kaldırmaya çalıştı ve sarı kartla cezalandırıldı.
(Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır)
SARACCHI'DEN AMERİKAN GÜREŞİ GÖNDERMESİ
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Marcelo Saracchi, Nabil Dirar ile arasında geçen pozisyona göndermede bulundu.
Amerikan Güreşi'ne ait bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Saracchi, Muslera'yı etiketledi ve gülme emojisi kullandı.
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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