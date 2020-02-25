Marcelo Saracchi'den Nabil Dirar göndermesi!  - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Marcelo Saracchi'den Nabil Dirar göndermesi!

'den göndermesi!

Marcelo Saracchi'den Nabil Dirar göndermesi!

'ın yıldız sol beki , hesabından yaptığı paylaşımla derbisinde ile arasında geçen pozisyona göndermede bulundu.

'in 23. haftasında ile derbisi heyecanı yaşandı. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 3-1 kazandı.

, ve Henry Onyekuru'nun golleriyle zafere ulaşan Cimbom, Sarı Kanarya'nın 'de 20 yıllık yenilmezlik serisini de sona erdirdi.

Karşılaşmaya damga vuran anlardan bir tanesi de 53. dakikada ile arasında yaşandı. Saracchi ve Dirar'ın ikinci yarıda girdiği ikili mücadelede sonrası sarı-kırmızılı futbolcu yerde kaldı.

Hakem Halil Umut Meler'in düdüğü çalmasıyla birlikte sinirlenen Faslı sağ bek, rakibini ayaklarından havaya tutup kaldırmaya çalıştı ve sarı kartla cezalandırıldı.

(Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır)

SARACCHI'DEN AMERİKAN GÜREŞİ GÖNDERMESİ

hesabından bir paylaşımda bulunan Marcelo Saracchi, Nabil Dirar ile arasında geçen pozisyona göndermede bulundu.

'ne ait bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Saracchi, Muslera'yı etiketledi ve gülme emojisi kullandı.

  1. 25.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marcelo Saracchi'den Nabil Dirar göndermesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN