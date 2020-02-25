Ortaya çıktı! Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye 5 dilde taktik

G.Saray F.Bahçe'yi 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de yenerken zaferin sırrı ortaya çıktı.

Teknik Direktör Terim 20 yıldır Kadıköy'de yenemedikleri Fenerbahçe'yi devirmek için ilginç bir plan yaptı. Fatih Terim maçta uygulayacağı taktiği önce 5 dilde yazılı olarak hazırlattı.

RAKİBİN ZAAFLARI BELİRLENDİ

Sarı- Kırmızılı oyuncular İngilizce, Fransızca, Portekizce, İspanyolca ve Türkçe olarak hazırlanan ev ödevini önce evlerinde çalışarak Fenerbahçe'yi analiz etti ve rakibin zaaflarını tek tek tespit etti.

DERBİDEKİ ROLLER TESPİT EDİLDİ

Evde Fenerbahçeli oyuncuların bu sezon oynadıkları bazı maçları da izleyen G.Saraylı futbolcular rakiplerini önce beyinlerinde ezberledi. Ardından

derbide alınacak roller de tespit edildi.

MAÇ ÖNCE BEYİNDE KAZANILDI

Terim idmanda her futbolcuya Fenerbahçe derbisinde ne yapacaklarını uygulamalı olarak da anlattı. Böylece maçı önce beyinlerinde kazanan futbolcular bunu sahada da en iyi şekilde uyguladı.

BÖYLE BİR SEVİNÇ HİÇ YAŞANMADI

G.Saray Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra Kadıköy'de devirmeyi başarırken maçtan sonra soyunma odasında yaşanan sevinç görülmeye değerdi. Sarı-Kırmızılılar zaferi doyasıya kutladı.

SNEIJDER'DAN PAYLAŞIM

G.Saray'ın F.Bahçe'yi yenmesi üzerine Snejider Instagram hesabından bir paylaşım yaparak F.Bahçe'ye 'ağlama' mesajı yolladı.

RADAMEL FALCAO DERBİLERİ SEVİYOR

Falcao River Plate, A.Madrid, Porto, M.United ve G.Saray forması altında 18 derbi maça çıkarken bunların 10'unda skora katkı yapmayı başardı.