Ortaya çıktı! Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye 5 dilde taktik
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 21 yıl sonra mağlup eden Galatasaray, sarı lacivertlilerin hegomonyasına son verirken, galibiyetin altında yatan şifreler de birer birer ortaya çıkıyor. Buna göre dev derbi öncesinde teknik direktör Fatih Terim'in 5 dilde oyuncularına ev ödevi verdiği ortaya çıktı.
G.Saray F.Bahçe'yi 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de yenerken zaferin sırrı ortaya çıktı.
Teknik Direktör Terim 20 yıldır Kadıköy'de yenemedikleri Fenerbahçe'yi devirmek için ilginç bir plan yaptı. Fatih Terim maçta uygulayacağı taktiği önce 5 dilde yazılı olarak hazırlattı.
RAKİBİN ZAAFLARI BELİRLENDİ
Sarı- Kırmızılı oyuncular İngilizce, Fransızca, Portekizce, İspanyolca ve Türkçe olarak hazırlanan ev ödevini önce evlerinde çalışarak Fenerbahçe'yi analiz etti ve rakibin zaaflarını tek tek tespit etti.
DERBİDEKİ ROLLER TESPİT EDİLDİ
Evde Fenerbahçeli oyuncuların bu sezon oynadıkları bazı maçları da izleyen G.Saraylı futbolcular rakiplerini önce beyinlerinde ezberledi. Ardından
derbide alınacak roller de tespit edildi.
MAÇ ÖNCE BEYİNDE KAZANILDI
Terim idmanda her futbolcuya Fenerbahçe derbisinde ne yapacaklarını uygulamalı olarak da anlattı. Böylece maçı önce beyinlerinde kazanan futbolcular bunu sahada da en iyi şekilde uyguladı.
BÖYLE BİR SEVİNÇ HİÇ YAŞANMADI
G.Saray Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra Kadıköy'de devirmeyi başarırken maçtan sonra soyunma odasında yaşanan sevinç görülmeye değerdi. Sarı-Kırmızılılar zaferi doyasıya kutladı.
SNEIJDER'DAN PAYLAŞIM
G.Saray'ın F.Bahçe'yi yenmesi üzerine Snejider Instagram hesabından bir paylaşım yaparak F.Bahçe'ye 'ağlama' mesajı yolladı.
RADAMEL FALCAO DERBİLERİ SEVİYOR
Falcao River Plate, A.Madrid, Porto, M.United ve G.Saray forması altında 18 derbi maça çıkarken bunların 10'unda skora katkı yapmayı başardı.
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Ortaya çıktı! Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye 5 dilde taktik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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