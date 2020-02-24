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Galatasaray'da derbi sırrı ortaya çıktı! Meğer Fatih Terim...

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup ederken, Kadıköy'deki 21 yıllık galibiyet hasretine son verdi. Böylelikle sarı kırmızılılar, hem psikolojik üstünlüğü ele aldı, hem de en büyük rakibinin evindeki serisine son vermiş oldu. Bununla beraber Galatasaray, yeniden şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu kanıtladı. Sarı kırmızılıların 2. yarıdaki yükselişi gözle görülür bir biçimde devam ederken, teknik direktör Fatih Terim'in transfer politikası ön plana çıkan en büyük detaylardan biri oldu. İşte Fatih Terim'in o sırrı ve öne çıkan o detay...

24 Şubat 2020 Pazartesi 17:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





