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Galatasaray'da derbi sırrı ortaya çıktı! Meğer Fatih Terim...
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup ederken, Kadıköy'deki 21 yıllık galibiyet hasretine son verdi. Böylelikle sarı kırmızılılar, hem psikolojik üstünlüğü ele aldı, hem de en büyük rakibinin evindeki serisine son vermiş oldu. Bununla beraber Galatasaray, yeniden şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu kanıtladı. Sarı kırmızılıların 2. yarıdaki yükselişi gözle görülür bir biçimde devam ederken, teknik direktör Fatih Terim'in transfer politikası ön plana çıkan en büyük detaylardan biri oldu. İşte Fatih Terim'in o sırrı ve öne çıkan o detay...
24 Şubat 2020 Pazartesi 17:13
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Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla devirmeyi başarırken, Kadıköy'deki 21 yıllık galibiyet hasretine de son vermiş oldu.
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Sarı kırmızılılar, son olarak Aralık 2019'da Göztepe mağlubiyeti alırken, sonrasında çıktığı 7 müsabakadan da galibiyetle ayrılarak büyük bir ivme yakaladı.
Peki, Galatasaray'ın başarısındaki sır ne oldu? Ligin ilk yarısında inişli çıkışlı bir performans sergileyen sarı kırmızılıların 2. yarıdaki yükselişinin ardında yatan en büyük etmen ne?
Galatasaray'ın özellikle ligin 2. yarılarında yaptığı transferler son 2 sezona damga vururken, detaylar da ortaya çıktı.
2018-19 SEZONU
Galatasaray, 2018-19 sezonuna Maicon ve Serdar Aziz ikilisiyle başlamıştı. Brezilyalı savunmacı Maicon'un formsuzluğu ve kritik maçlardaki hataları ön plana çıkarken, sarı kırmızılıların puan kayıplarında eleştirilere maruz kalıyordu.