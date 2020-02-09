Galatasaray yönetiminden flaş hamle! Dilekçe verdiler

Galatasaray'da idari ibrasızlık ile sonuçlanan kongre sonrası mahkemelere taşınan sürecin sonuna yaklaşıldı. 11 Şubat Salı günü, 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülecek 'hâkim müdahalesi' davası, yönetimin kaderini belirleyecek.



Sonuç olumsuz çıkarsa başkan Mustafa Cengiz seçime gitmek zorunda kalacak. Ayrıca Galatasaray camiası ve yönetimi bekleyen tek dava da bu değil. 21 Şubat'ta da 14 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 'genel kurulun iptali' davası görülecek.

DİLEKÇE VERDİLER

Salı günü mahkeme heyeti uzun zamandır süren davayı sonuçlandırıp seçim kararı verirse kulüp 1 aylığına kayyum atayacak. Kulübe kayyum atanmasına ve seçime gidilmesinin gereksiz olduğunu savunan yönetim, salı günkü davaya müdahil olma kararı aldı. Sarı-kırmızılı bazı üyelerin mali genel kurul sonrası idari ibrasızlığa karşı açmış oldukları davalara, yönetim kurulu üyeleri başkan dahil fer-i müdahil olarak dilekçe ile mahkemeye başvuruda bulundu.