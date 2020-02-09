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09 Şubat 2020, Pazar
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yönetiminden flaş hamle! Dilekçe verdiler

Galatasaray yönetiminden flaş hamle! Dilekçe verdiler

’da ‘’ davasının sonucu merakla beklenirken yönetimden de sürpriz bir hamle geldi. Özdoğan ve Akkaya’nın açtığı davaya fer-i müdahil olmak için başvuru yaptılar.

'da idari ibrasızlık ile sonuçlanan kongre sonrası mahkemelere taşınan sürecin sonuna yaklaşıldı. 11 Şubat Salı günü, 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülecek 'hâkim müdahalesi' davası, yönetimin kaderini belirleyecek.

Sonuç olumsuz çıkarsa başkan seçime gitmek zorunda kalacak. Ayrıca Galatasaray camiası ve yönetimi bekleyen tek dava da bu değil. 21 Şubat'ta da 14 'nde 'genel kurulun iptali' davası görülecek.

DİLEKÇE VERDİLER
Salı günü mahkeme heyeti uzun zamandır süren davayı sonuçlandırıp kararı verirse kulüp 1 aylığına atayacak. Kulübe kayyum atanmasına ve seçime gidilmesinin gereksiz olduğunu savunan yönetim, salı günkü davaya müdahil olma kararı aldı. Sarı-kırmızılı bazı üyelerin mali genel kurul sonrası idari ibrasızlığa karşı açmış oldukları davalara, yönetim kurulu üyeleri başkan dahil fer-i müdahil olarak dilekçe ile mahkemeye başvuruda bulundu.

  1. 9.2.2020
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