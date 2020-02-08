Belli oldu! Emre Akbaba'nın cezası...
Galatasaraylı yıldız Emre Akbaba, 'Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'na aykırı hareketleri' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sarı kırmızılı yıldızın yanı sıra Çaykur Rizesporlu Gökhan Akkan, Gaziantep FK'li Muğdat Çelik'in de aralarında bulunduğu 4 futbolcu ve menajerlerin de sevk edildiğini duyurdu. İşte Emre Akbaba'ya ve diğer futbolculara verilmesi planlanan cezalar...
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Galatasaray'ın yıldız ismi Emre Akbaba'nın 'Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'na aykırı hareketleri' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği duyuruldu.
Bu sebepten disiplin kuruluna sevk edilen isimler arasında sezon başında Galatasaray'dan Gaziantep Futbol Kulübü'ne transfer olan Muğdat Çelik de yer aldı.
Galatasaraylı taraftarlar Emre Akbaba'nın neden sevk edildiği ve ne ceza alacağı hakkında merak içindeydi. Disiplin kurulu talimatlarına göre Emre Akbaba'nın alması muhtemel 3 ceza türü bulunuyor.
Galatasaraylı taraftarlar Emre Akbaba'nın neden sevk edildiği ve ne ceza alacağı hakkında merak içindeydi. Disiplin kurulu talimatlarına göre Emre Akbaba'nın alması muhtemel 3 ceza türü bulunuyor.
İlgili maddeler şöyle;
a) İhtar cezası
b) Süper Lig futbolcuları İçin 35.000.-TL'den, TFF 1.Lig futbolcuları için 17.500-TL.'den, TFF 2.Lig futbolcuları için 7.500- TL.'den ve TFF 3.Lig futbolcuları için 3.500- TL.'den az olmamak üzere para cezası
c) Hak mahrumiyeti cezası (11) verilebilir. Bu cezalara ihlalin ağırlığı, niteliği, tekrar durumu dikkate alınarak birlikte ya da ayrı ayrı hükmedilebilir.
- 08.02.2020
- Güncelleme: 08.02.2020 17:19
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