Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder'den flaş itiraf! "Para için..."
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder, kariyerine dair flaş itiraflarda bulundu. Yıldız isim, Katar'a transfer olma gerekçesini de açıkladı. (Turkuvaz Dijital Yayınlar Spor / Dış Haberler)
Galatasaray formasını 4 sezon boyunca başarıyla terleten Hollandalı eski yıldız, ülkesinde kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
RTV Utrecht adlı bir televizyon kanalına konuk olan Sneijder, futbol kariyerini noktaladıktan sonra aldığı kilolarla dikkat çekti. 2017 yazında Galatasaray'dan ayrılarak Fransız ekibi Nice'in yolunu tutan başarılı futbolcu, o dönem Utrecht ile de görüştüğünü ve transferinin bir adım kala gerçekleşmediğini dile getirdi.
Hollandalı yıldız, Katar'a transferiyle ilgili ise "Bu tamamen duygularımla aldığım bir karardı. Para için gitmedim. Zaten ben bütün kararlarımı hislerime göre alırım" ifadelerini kullandı.
- 08.02.2020
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