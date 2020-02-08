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08 Şubat 2020, Cumartesi
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'ın eski yıldızı 'den flaş itiraf! "Para için..."

Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder'den flaş itiraf! "Para için..."

Bir dönem forması da giyen Hollandalı eski futbolcu Wesley , kariyerine dair flaş itiraflarda bulundu. Yıldız isim, 'a olma gerekçesini de açıkladı. (Turkuvaz Dijital Yayınlar Spor / Dış Haberler)

formasını 4 sezon boyunca başarıyla terleten Hollandalı eski yıldız, ülkesinde kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

RTV Utrecht adlı bir televizyon kanalına konuk olan , futbol kariyerini noktaladıktan sonra aldığı kilolarla dikkat çekti. 2017 yazında Galatasaray'dan ayrılarak Fransız ekibi Nice'in yolunu tutan başarılı futbolcu, o dönem Utrecht ile de görüştüğünü ve transferinin bir adım kala gerçekleşmediğini dile getirdi.

Hollandalı yıldız, 'a transferiyle ilgili ise "Bu tamamen duygularımla aldığım bir karardı. Para için gitmedim. Zaten ben bütün kararlarımı hislerime göre alırım" ifadelerini kullandı.


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  1. 08.02.2020
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