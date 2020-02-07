Club Brugge'den Galatasaray'a yanıt! ''Parayı ödeyeceğiz''

Mbaye Diagne - Club Brugge ve Galatasaray üçgeninde yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım, Senegalli futbolcuyu, yaz transfer sezonunda Club Brugge'e kiralamıştı. Belçika ekibi futbolcunun 1 milyon euroluk taksidini ödemeyince Galatasaray cephesi konuyu FIFA'ya taşıma kararı almıştı.

1 HAFTA İÇİNDE ÖDEME YAPILACAK

Diagne son olarak Belçika basınına yaptığı açıklamada teknik direktör Clement'te özür diledi ve sezon sonuna kadar Brugge'da takım arkadaşlarıyla antrenmanlara devam edeceği yönünde karar aldıklarını söyledi. Club Brugge yönetimi ise bunun üzerine 31 Ocak'a kadar ödemesi gereken 1 milyon euroluk taksit için de Galatasaray'a garanti verdi. Belçika ekibi, 1 hafta içinde 1 milyon euroluk taksidi yatıracaklarını sarı kırmızılı kulübe iletti.

DIAGNE: "GALATASARAY'A YABANCI KONTENJANI NEDENİYLE DÖNEMEDİM"

Diagne ise Belçika basınına yaptığı açıklamada, "Bazı idari problemleri halletmek için İstanbul'a gittim. Club Brugge'da takım arkadaşlarımla antrenman yapmak için Belçika'ya dönmem konusunda karar aldık. Çin'e veya başka bir kıtaya transfer olmak gibi bir amacım yok. Amacım Avrupa'da kalmak. Galatasaray'a dönüşüm bir kere gündeme geldi. Ancak yabancı sayısı konusunda Galatasaray'ın yaşadığı problem var. Bundan dolayı gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.