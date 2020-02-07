Club Brugge'den Galatasaray'a yanıt! ''Parayı ödeyeceğiz'' - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Şubat 2020, Cuma
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'den 'a yanıt! ''Parayı ödeyeceğiz''

Club Brugge'den Galatasaray'a yanıt! ''Parayı ödeyeceğiz''

'ın yaz döneminde 'e kiraladığı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım, Mbaye Diagne'nin ödemeleri konusunda yapılan aksaklık nedeniyle konuyu 'ya taşımıştı. ekibi, Galatasaray'a parayı ödeyecekleri konusunda güvence verdi.

- ve üçgeninde yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım, Senegalli futbolcuyu, yaz sezonunda Club Brugge'e kiralamıştı. ekibi futbolcunun 1 milyon euroluk taksidini ödemeyince Galatasaray cephesi konuyu 'ya taşıma kararı almıştı.

1 HAFTA İÇİNDE ÖDEME YAPILACAK
Diagne son olarak Belçika basınına yaptığı açıklamada teknik direktör Clement'te özür diledi ve sezon sonuna kadar Brugge'da takım arkadaşlarıyla antrenmanlara devam edeceği yönünde karar aldıklarını söyledi. Club Brugge yönetimi ise bunun üzerine 31 Ocak'a kadar ödemesi gereken 1 milyon euroluk taksit için de Galatasaray'a garanti verdi. Belçika ekibi, 1 hafta içinde 1 milyon euroluk taksidi yatıracaklarını sarı kırmızılı kulübe iletti.

DIAGNE: "GALATASARAY'A YABANCI KONTENJANI NEDENİYLE DÖNEMEDİM"
Diagne ise Belçika basınına yaptığı açıklamada, "Bazı idari problemleri halletmek için 'a gittim. Club Brugge'da takım arkadaşlarımla antrenman yapmak için Belçika'ya dönmem konusunda karar aldık. 'e veya başka bir kıtaya transfer olmak gibi bir amacım yok. Amacım Avrupa'da kalmak. Galatasaray'a dönüşüm bir kere gündeme geldi. Ancak yabancı sayısı konusunda Galatasaray'ın yaşadığı problem var. Bundan dolayı gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.

  1. 07.02.2020
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