Club Brugge'den Diagne için açıklama: Galatasaray'ın tehditleri bizi korkutmadı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Şubat 2020, Perşembe
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Club Brugge'den Diagne için açıklama: Galatasaray'ın tehditleri bizi korkutmadı

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne'nin transferi olay oldu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, Belçika ekibinin Senegalli futbolcuyu kadro dışı bırakmasıyla ilgili sert ifadeler kullanmış ve FIFA'lık olacaklarını açıklamıştı. Club Brugge'den Galatasaray'a yanıt geldi.

6 Şubat 2020 Perşembe 19:08 Güncelleme: 06.02.2020 19:09
Club Brugge'den Diagne için açıklama: Galatasaray'ın tehditleri bizi korkutmadı

Galatasray'da başkan Mustafa Cengiz'in, kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne için "Brugge bizi çok aldattı. Oyuncu Senegal'de. 1 aydır kendi takım antrenmanına almadılar.

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Club Brugge'den Diagne için açıklama: Galatasaray'ın tehditleri bizi korkutmadı

Neredeyse ölüme mahkum ettiler. FIFA'ya gideceğiz" sözlerinin ardından Belçika ekibinden tepki geldi.

Club Brugge'den Diagne için açıklama: Galatasaray'ın tehditleri bizi korkutmadı

Belçika'nın en büyük gazetelerinden HLN, Club Brugge yetkililerine Mustafa Cengiz'in iddialarını sordu ve habere göre yöneticiler, "Galatasaray'ın tehditleri bizi korkutmadı, dikkatimizi çekmedi" şeklinde bir yanıt verdi.

Club Brugge'den Diagne için açıklama: Galatasaray'ın tehditleri bizi korkutmadı

"GALATASARAY İLE HER GÜN TEMASTAYDIK"

Brugge'ün, Diagne'ye 31 Ocak'a kadar kulüp araması için izin verdiği ve geçtiğimiz hafta Brugge'de olmamasının ardından yaptıkları incelemede İstanbul'da olduğunu öğrendikleri kaydedildi.

Club Brugge'den Diagne için açıklama: Galatasaray'ın tehditleri bizi korkutmadı

Brugge cephesinin, "Galatasaray ile transfer döneminde her gün iletişim halindeydik, bu açıklamalar bizi şaşırttı" şeklinde bir ifade kullandığı da belirtildi.

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