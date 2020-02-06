HaberlerGaleriClub Brugge'den Diagne için açıklama: Galatasaray'ın tehditleri bizi korkutmadı
Club Brugge'den Diagne için açıklama: Galatasaray'ın tehditleri bizi korkutmadı
Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne'nin transferi olay oldu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, Belçika ekibinin Senegalli futbolcuyu kadro dışı bırakmasıyla ilgili sert ifadeler kullanmış ve FIFA'lık olacaklarını açıklamıştı. Club Brugge'den Galatasaray'a yanıt geldi.
6 Şubat 2020 Perşembe 19:08
Güncelleme: 06.02.2020 19:09
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasray'da başkan Mustafa Cengiz'in, kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne için "Brugge bizi çok aldattı. Oyuncu Senegal'de. 1 aydır kendi takım antrenmanına almadılar.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Neredeyse ölüme mahkum ettiler. FIFA'ya gideceğiz" sözlerinin ardından Belçika ekibinden tepki geldi.
Belçika'nın en büyük gazetelerinden HLN, Club Brugge yetkililerine Mustafa Cengiz'in iddialarını sordu ve habere göre yöneticiler, "Galatasaray'ın tehditleri bizi korkutmadı, dikkatimizi çekmedi" şeklinde bir yanıt verdi.
"GALATASARAY İLE HER GÜN TEMASTAYDIK"
Brugge'ün, Diagne'ye 31 Ocak'a kadar kulüp araması için izin verdiği ve geçtiğimiz hafta Brugge'de olmamasının ardından yaptıkları incelemede İstanbul'da olduğunu öğrendikleri kaydedildi.
Brugge cephesinin, "Galatasaray ile transfer döneminde her gün iletişim halindeydik, bu açıklamalar bizi şaşırttı" şeklinde bir ifade kullandığı da belirtildi.