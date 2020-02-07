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İşte Alanyaspor maçı sonrası Fatih Terim'in işaret ettiği 5 isim!
Süper Lig heyecanın yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda da futbol şöleni tüm hızıyla devam ediyor. Kupada son olarak çeyrek final ilk mücadelesinde Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, müsabakadan 2-0 mağlup ayrılmış, maç sonu tecrübeli teknik adam Fatih Terim "Bazı arkadaşlarımızı ne kadar yardım edebilirler, edemezler, görmüş olduk." ifadelerini kullanmıştı. Peki Terim'in işaret ettiği bu isimler kimler? İşte detaylar...
7 Şubat 2020 Cuma 12:01
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Süper Lig'de heyecan tam gaz devam ederken Galatasaray 20. hafta sonunda topladığı 36 puanla 6. sırada yer alıyor. Son 4 lig maçında puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılılar Türkiye Kupası'nda da çeyrek final aşamasında yoluna devam ediyor.
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Çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar, beklenmedik bir skorla sahadan 2-0 mağlup ayrılarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmış, Terim maç süresince hop oturup hop kalkarak özellikle savunmada yapılan kritik hatalara oldukça sinirlenmişti.
Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilerek tur şansını zora sokan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıktı ve fazla şansı bulamayan bazı oyunculara forma verdi.
O ŞANS YİNE KULLANILAMADI Forma verdiği oyuncuların performansından memnun olmayan Fatih Terim'in maçın ardından da "Bazı arkadaşlarımızı ne kadar yardım edebilirler, edemezler, görmüş olduk. Şans verdiğimiz bazı arkadaşlar daha iyi oynamalıydı" ifadelerini kullandı.
JIMMY DURMAZ Galatasaray'a geldiği günden bu yana forma şansı bulduğu maçlarda bekleneni veremeyen Jimmy Durmaz, Alanyaspor karşısındaki performansı ile de hayal kırıklığı yarattı. Galatasaray ile 2020 Haziran ayına kadar sözleşmesi olan Jimmy'nin sezon sonunda Florya'ya veda etmesine kesin gözüyle bakılıyor.