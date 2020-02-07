İşte Alanyaspor maçı sonrası Fatih Terim'in işaret ettiği 5 isim!

Süper Lig heyecanın yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda da futbol şöleni tüm hızıyla devam ediyor. Kupada son olarak çeyrek final ilk mücadelesinde Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, müsabakadan 2-0 mağlup ayrılmış, maç sonu tecrübeli teknik adam Fatih Terim "Bazı arkadaşlarımızı ne kadar yardım edebilirler, edemezler, görmüş olduk." ifadelerini kullanmıştı. Peki Terim'in işaret ettiği bu isimler kimler? İşte detaylar...