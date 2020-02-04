Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'a kiraladığı Senegalli golcü Mbaye Diagne Florya'da eski takım arkadaşlarına ziyarette bulundu. Diagne sosyal medya hesabından Onyekuru ve Luyindama ile video paylaştı. İşte o anlar...
Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı ancak Brugge tarafından kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne bugün Florya'ya geldi.
Sarı-kırmızılı takımın maaşını ödediği ancak Brugge'den de 2 milyon bonservis ücreti almak için anlaştığı Diagne, uzun bir aradan sonra ilk kez Florya'ya gelerek eski takım arkadaşlarını ziyaret etti. Diagne, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Florya'da olduğunu belirtti.
MUSTAFA CENGİZ: ''FIFA'YA TAŞIYACAĞIZ''
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Diagne için yaptığı açıklamada, "Brugge, bizim en değerli yatırımımız olan Diagne'yi ölüme terk etti. Diagne'nin maaşını biz veriyoruz ancak Brugge'ün bize ödemesi gereken 2 milyon euro var, şu ana kadar sadece 1 milyon euro ödediler ve konuyu FIFA'ya taşıyacağız. Brugge, Diagne için şartlara uymazsa bize 15 milyon euro ödeyecek" ifadelerini kullanmıştı.
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Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne, Florya'da Galatasaray
antrenmanını ziyaret etti.??
Fotomaç (@fotomac)
4, 2020
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Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
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