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04 Şubat 2020, Salı
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'den Florya ziyareti!

Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!

'ın sezon başında ekibi 'a kiraladığı Senegalli golcü Florya'da eski takım arkadaşlarına ziyarette bulundu. Diagne sosyal medya hesabından Onyekuru ve Luyindama ile video paylaştı. İşte o anlar...

'ın sezon başında 'e kiraladığı ancak Brugge tarafından kadro dışı bırakılan bugün Florya'ya geldi.

Sarı-kırmızılı takımın maaşını ödediği ancak Brugge'den de 2 milyon bonservis ücreti almak için anlaştığı Diagne, uzun bir aradan sonra ilk kez Florya'ya gelerek eski takım arkadaşlarını ziyaret etti. Diagne, hesabından yaptığı paylaşımlarla Florya'da olduğunu belirtti.

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Galatasaray Başkanı , Diagne için yaptığı açıklamada, "Brugge, bizim en değerli yatırımımız olan Diagne'yi ölüme terk etti. Diagne'nin maaşını biz veriyoruz ancak Brugge'ün bize ödemesi gereken 2 milyon euro var, şu ana kadar sadece 1 milyon euro ödediler ve konuyu 'ya taşıyacağız. Brugge, Diagne için şartlara uymazsa bize 15 milyon euro ödeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

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4, 2020

  1. 04.02.2020
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