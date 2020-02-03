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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Henrique: Her maç hakem

Henrique: Her maç hakem

'de Henrique, verilmediğini iddia ettikleri penaltı pozisyonu için isyan etti.

'de Henrique, verilmediğini iddia ettikleri penaltı pozisyonu için isyan etti. Brezilyalı orta saha, "Her maç hakem hataları. Bu yapılanlardan bıktım artık! Son sıradayız, bizim de hatalarımız var ama her maç hakem!" diye konuştu.

  1. 3.2.2020
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