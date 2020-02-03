Henrique: Her maç hakem
Kayseri'de Henrique, verilmediğini iddia ettikleri penaltı pozisyonu için isyan etti.
Kayseri'de Henrique, verilmediğini iddia ettikleri penaltı pozisyonu için isyan etti. Brezilyalı orta saha, "Her maç hakem hataları. Bu yapılanlardan bıktım artık! Son sıradayız, bizim de hatalarımız var ama her maç hakem!" diye konuştu.
- 3.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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