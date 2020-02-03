Diagne’ye Amerika çözümü
Club Brugge'de kadro dışı kalan ve G.Saray'ın da istemediği Diagne için çıkış yolu aranıyor.
Club Brugge'de kadro dışı kalan ve G.Saray'ın da istemediği Diagne için çıkış yolu aranıyor. Senegalli golcü, yeni sezonun henüz başlamadığı bir lige transfer olabilir. Diagne için seçenekler; martta başlayacak G.Amerika ve ABD ligleri.
- 3.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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