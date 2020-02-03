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03 Şubat 2020, Pazartesi
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’ye Amerika çözümü

Diagne’ye Amerika çözümü

Club Brugge'de kalan ve G.Saray'ın da istemediği için çıkış yolu aranıyor.

Club Brugge'de kalan ve G.Saray'ın da istemediği için çıkış yolu aranıyor. Senegalli golcü, yeni sezonun henüz başlamadığı bir lige transfer olabilir. Diagne için seçenekler; martta başlayacak G.Amerika ve ABD ligleri.

  1. 3.2.2020
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