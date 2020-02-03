İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Ziraat Türkiye kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray, Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde üst üste aldığı 4 galibiyet ile moral depolayan sarı-kırmızılılar kupada da yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Sakatlıkları bulunan Marcaelo Saracchi ve Radamel Falcao'nun da son idman sonrası durumları netleşmeye başlarken, Terim sahaya süreceği 11 belli olmaya başladı. İşte Galatasaray'ın kupa 11'i...
3 Şubat 2020 Pazartesi 17:52
Güncelleme: 03.02.2020 17:52
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü saat 20.30'da başlama düdüğü çalacak olan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
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Ligin 20. haftasında Kayserispor karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle son 4 maçında 12 puan toplamayı başaran sarı-kırmızılılar kupada da kayıp yaşamak istemiyor.
Öte yandan sakatlıkları bulunan isimlerden Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao sakatlıkları nedeniyle lig maçında forma giyememişti.
Son antrenmanda oyuncularla özel olarak ilgilenen Galatasaray sağlık ekibi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda Kayserispor maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise salonda core stabilizasyon ile antrenmana başladı.
Daha sonra koordinasyon çalışması ve sahada dinamik ısınma yapıldı. Sarı-kırmızılı futbolcular, teknik çalışmanın ardından yapılan dar alan oyunları ve sınırlı alanda çift kale oyun ile idmanı noktaladı.