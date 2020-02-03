İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Ziraat Türkiye kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray, Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde üst üste aldığı 4 galibiyet ile moral depolayan sarı-kırmızılılar kupada da yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Sakatlıkları bulunan Marcaelo Saracchi ve Radamel Falcao'nun da son idman sonrası durumları netleşmeye başlarken, Terim sahaya süreceği 11 belli olmaya başladı. İşte Galatasaray'ın kupa 11'i...