Emre Mor Komşu’da en iyiler arasında

Olympiakos'a kiralanan Emre Mor, Yunanistan'da en iyi transferler arasına girdi. 15 bin kişinin katıldığı ankette, 20 yeni transfer oylanırken, AEK'nin Las Palmas'tan aldığı Araujo yüzde 24'le birinci, Mor yüzde 21'le ikinci sırayı aldı. Öte yandan G.Saray'da 10 maçta oynayabilen 22 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan yayınladığı veda mesajında beklentileri karşılayamadığını itiraf etti.