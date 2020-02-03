Emre Mor Komşu’da en iyiler arasında
Olympiakos'a kiralanan Emre Mor, Yunanistan'da en iyi transferler arasına girdi.
Olympiakos'a kiralanan Emre Mor, Yunanistan'da en iyi transferler arasına girdi. 15 bin kişinin katıldığı ankette, 20 yeni transfer oylanırken, AEK'nin Las Palmas'tan aldığı Araujo yüzde 24'le birinci, Mor yüzde 21'le ikinci sırayı aldı. Öte yandan G.Saray'da 10 maçta oynayabilen 22 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan yayınladığı veda mesajında beklentileri karşılayamadığını itiraf etti.
- 3.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Emre Mor Komşu’da en iyiler arasında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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