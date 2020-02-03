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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Komşu’da en iyiler arasında

Emre Mor Komşu’da en iyiler arasında

'a kiralanan , 'da en iyi transferler arasına girdi.

'a kiralanan , 'da en iyi transferler arasına girdi. 15 bin kişinin katıldığı ankette, 20 yeni oylanırken, AEK'nin Las Palmas'tan aldığı Araujo yüzde 24'le birinci, Mor yüzde 21'le ikinci sırayı aldı. Öte yandan G.Saray'da 10 maçta oynayabilen 22 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan yayınladığı veda mesajında beklentileri karşılayamadığını itiraf etti.

  1. 3.2.2020
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