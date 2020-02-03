Fedakar Semih

G.Saray'da gerçekleşmeyen Semih Kaya transferinin hikayesi ortaya çıktı. Kaya, sarı-kırmızılılar için 200 bin Euro alacağını Sparta Prag'da bırakmayı göze aldı. Çekya ekibi ise transferin bitimine 1 saat kala teklife geri dönüş yapıp bonservis bedeli isteyince, transfer suya düştü.