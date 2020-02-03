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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Fedakar Semih

Fedakar Semih

G.Saray'da gerçekleşmeyen transferinin hikayesi ortaya çıktı.

G.Saray'da gerçekleşmeyen transferinin hikayesi ortaya çıktı. Kaya, sarı-kırmızılılar için 200 bin Euro alacağını 'da bırakmayı göze aldı. Çekya ekibi ise transferin bitimine 1 saat kala teklife geri dönüş yapıp bonservis bedeli isteyince, suya düştü.

  1. 3.2.2020
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