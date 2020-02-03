Fedakar Semih
G.Saray'da gerçekleşmeyen Semih Kaya transferinin hikayesi ortaya çıktı.
G.Saray'da gerçekleşmeyen Semih Kaya transferinin hikayesi ortaya çıktı. Kaya, sarı-kırmızılılar için 200 bin Euro alacağını Sparta Prag'da bırakmayı göze aldı. Çekya ekibi ise transferin bitimine 1 saat kala teklife geri dönüş yapıp bonservis bedeli isteyince, transfer suya düştü.
- 3.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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