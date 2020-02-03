Çorlu’nun acı günü
Muhabirimiz Savaş Çorlu'nun bir süredir Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören kayınpederi Mesut Karapalancı vefat etti.
Muhabirimiz Savaş Çorlu'nun bir süredir Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören kayınpederi Mesut Karapalancı vefat etti. Merhumun cenazesi bugün, Sakarya'da Bahçelievler Camii'nde öğlen namazında kılınacak cenaze namazının ardından Serdivan Mezarlığı'nda defnedilecek.
- 3.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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