Çorlu’nun acı günü

Muhabirimiz Savaş Çorlu'nun bir süredir Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören kayınpederi Mesut Karapalancı vefat etti. Merhumun cenazesi bugün, Sakarya'da Bahçelievler Camii'nde öğlen namazında kılınacak cenaze namazının ardından Serdivan Mezarlığı'nda defnedilecek.