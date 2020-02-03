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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Çorlu’nun acı günü

Çorlu’nun acı günü

'nun bir süredir Eğitim ve 'nde tedavi gören kayınpederi vefat etti.

Muhabirimiz Savaş Çorlu'nun bir süredir Eğitim ve 'nde tedavi gören kayınpederi vefat etti. Merhumun cenazesi bugün, Sakarya'da Bahçelievler Camii'nde öğlen namazında kılınacak cenaze namazının ardından Serdivan Mezarlığı'nda defnedilecek.

  1. 3.2.2020
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