"Hagi ‘iş ciddi’ deyince geldim" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri "Hagi ‘iş ciddi’ deyince geldim"

" ‘iş ciddi’ deyince geldim"

"Hagi ‘iş ciddi’ deyince geldim"

, 'a geliş günlerini anlattı.

, 'a geliş günlerini anlattı. Sarı-kırmızılı takımdan kendisine teklif geldiğinde mutlu olduğunu belirten efsanevi oyuncu, "Teklifi kabul etmeden önce 'yi arayarak sordum. Hagi, 'Gel iş ciddi ve uzun vadeli. Avrupa kupalarını hedefliyorlar' dedi. Ben de bunun üzerine 'un yolunu tuttum. Bu kararımdan da memnunum. Galatasaray'da güzel günler geçirdim" diye konuştu.

  1. 7.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Hagi ‘iş ciddi’ deyince geldim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN