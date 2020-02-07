"Hagi ‘iş ciddi’ deyince geldim"

Gheorghe Popescu, Galatasaray'a geliş günlerini anlattı. Sarı-kırmızılı takımdan kendisine teklif geldiğinde mutlu olduğunu belirten efsanevi oyuncu, "Teklifi kabul etmeden önce Hagi'yi arayarak sordum. Hagi, 'Gel iş ciddi ve uzun vadeli. Avrupa kupalarını hedefliyorlar' dedi. Ben de bunun üzerine İstanbul'un yolunu tuttum. Bu kararımdan da memnunum. Galatasaray'da güzel günler geçirdim" diye konuştu.