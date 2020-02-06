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06 Şubat 2020, Perşembe
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'da son dakika! ...

Galatasaray'da son dakika! Radamel Falcao...

Son dakika haberi... 'in 19. haftasında deplasmanında sakatlanan iki yıldızdan ile 'den haber var... İki isim de sarı kırmızılıların duyurduğu idman raporunda iki isimden Falcao'nun fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladığı kaydedildi.

'da son dakika... Sarı kırmızılılarda sakat olan iki isimden Saracchi ile Falcao'dan haber... İki isim de ligin 19. haftasında oynanan maçında sakatlanmıştı: Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden duyurulan 'İdman raporu'ndan şunlara yer verildi:

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 21. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. 'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Türkiye Kupası maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda core ve denge hareketleri ile idmana başladıktan sonra sahada interval koşu gerçekleştirdi. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı.

Antrenmanın devam eden bölümünde 4'e 4 + 2 dar alan pas oyunu gerçekleştirildi. Ana bölümde beşe beş dayanıklılığa yönelik hedefli oyunlar ve ardından sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray ikinci yarıları seviyor

FALCAO VE SARACCHI...

, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladı. , tamamlanan tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada adaptasyon ve koordinasyon çalışması yaptı.

Takımımız, Kasımpaşa karşılaşması öncesindeki son antrenmanını Cumartesi günü yaptıktan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

  1. 06.02.2020
  2. Güncelleme: 06.02.2020 15:35
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