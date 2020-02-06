Galatasaray'da Sekidika gerçeği ortaya çıktı!
Galatasaray ara transfer dönemini 3 yeni isimle tamamladı. Sarı-kırmızılılar Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'nin yanı sıra Eskişehirspor'dan Jesse Sekidika'yı da kadrosuna kattı. Bu transfer sonrası Azerbaycan kulübü Neftçi'den flaş bir itiraf geldi. İşte detaylar...
Galatasaraylı Sekidika'nın Eskişehirspor'a transferinden önce Azerbaycan kulübüne önerildiği, antrenmanlara çıktığı ancak teknik heyet tarafından beğenilmediği ortaya çıktı.
"Biz Sekidika'da neyi göremedik?"
Oyuncunun Galatasaray'a transferinden sonra hayıflanan Neftçi yetkililerinin, "Biz Jesse Sekidika'da neyi göremedik? Galatasaray gibi bir takım transfer ederken biz niye beğenmedik?" diyerek şaşırdıkları ortaya çıktı.
Abdurrahim Albayrak'tan Sekidika sözleri:— Fotomaç (@fotomac) January 9, 2020
"Kendisine 'En az 20 sene bu formayı çıkarmayacaksın' dedim, o da çok mutlu olduğunu ifade etti. Florya'daki futbolcu arkadaşlarıyla da görüşmüş. Çok iyi bir ortam olduğunu söyledi. Aramıza hoş geldi. Kendisine başarılar diliyorum." pic.twitter.com/wxV3JMXMYA
Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören de, sözleşmesini feshederek Galatasaray'a giden Sekidika'nın borçlarını ödeyemedikleri için gittiğini ifade ederek, "Bir futbolcu haricinde bizi kimse terk etmedi. Galatasaray'a giden Jesse haricinde... O da 'paramı öderseniz gitmem' dedi biz ödeyemedik" dedi.
Kırmızı-siyahlıların başkanı, "83 bin euro acil para yatırılması gerekiyordu. Sözleşmedeki rakamlar ayrı konu tartışılır ama o sözleşme imzalanmış.
İmzalandıysa futbolcuya bu parayı ödeyeceksin. Ödeyemiyoruz, aylardır da ödenmemiş. Yüzlerce, binlerce söz verilmiş tutulmamış" diye konuştu.
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alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
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