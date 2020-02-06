Galatasaray'da Sekidika gerçeği ortaya çıktı!

Galatasaraylı Sekidika'nın Eskişehirspor'a transferinden önce Azerbaycan kulübüne önerildiği, antrenmanlara çıktığı ancak teknik heyet tarafından beğenilmediği ortaya çıktı.

"Biz Sekidika'da neyi göremedik?"

Oyuncunun Galatasaray'a transferinden sonra hayıflanan Neftçi yetkililerinin, "Biz Jesse Sekidika'da neyi göremedik? Galatasaray gibi bir takım transfer ederken biz niye beğenmedik?" diyerek şaşırdıkları ortaya çıktı.

Abdurrahim Albayrak'tan Sekidika sözleri:



"Kendisine 'En az 20 sene bu formayı çıkarmayacaksın' dedim, o da çok mutlu olduğunu ifade etti. Florya'daki futbolcu arkadaşlarıyla da görüşmüş. Çok iyi bir ortam olduğunu söyledi. Aramıza hoş geldi. Kendisine başarılar diliyorum." pic.twitter.com/wxV3JMXMYA — Fotomaç (@fotomac) January 9, 2020

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören de, sözleşmesini feshederek Galatasaray'a giden Sekidika'nın borçlarını ödeyemedikleri için gittiğini ifade ederek, "Bir futbolcu haricinde bizi kimse terk etmedi. Galatasaray'a giden Jesse haricinde... O da 'paramı öderseniz gitmem' dedi biz ödeyemedik" dedi.

Kırmızı-siyahlıların başkanı, "83 bin euro acil para yatırılması gerekiyordu. Sözleşmedeki rakamlar ayrı konu tartışılır ama o sözleşme imzalanmış.

İmzalandıysa futbolcuya bu parayı ödeyeceksin. Ödeyemiyoruz, aylardır da ödenmemiş. Yüzlerce, binlerce söz verilmiş tutulmamış" diye konuştu.