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06 Şubat 2020, Perşembe
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'da Sekidika gerçeği ortaya çıktı!

Galatasaray'da Sekidika gerçeği ortaya çıktı!

ara dönemini 3 yeni isimle tamamladı. Sarı-kırmızılılar Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'nin yanı sıra 'dan 'yı da kadrosuna kattı. Bu transfer sonrası kulübü Neftçi'den flaş bir itiraf geldi. İşte detaylar...

Galatasaraylı Sekidika'nın 'a transferinden önce kulübüne önerildiği, antrenmanlara çıktığı ancak teknik heyet tarafından beğenilmediği ortaya çıktı.

"Biz Sekidika'da neyi göremedik?"
Oyuncunun 'a transferinden sonra hayıflanan Neftçi yetkililerinin, "Biz 'da neyi göremedik? Galatasaray gibi bir takım ederken biz niye beğenmedik?" diyerek şaşırdıkları ortaya çıktı.

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören de, sözleşmesini feshederek Galatasaray'a giden Sekidika'nın borçlarını ödeyemedikleri için gittiğini ifade ederek, "Bir futbolcu haricinde bizi kimse terk etmedi. Galatasaray'a giden Jesse haricinde... O da 'paramı öderseniz gitmem' dedi biz ödeyemedik" dedi.

Kırmızı-siyahlıların başkanı, "83 bin euro acil para yatırılması gerekiyordu. Sözleşmedeki rakamlar ayrı konu tartışılır ama o sözleşme imzalanmış.

İmzalandıysa futbolcuya bu parayı ödeyeceksin. Ödeyemiyoruz, aylardır da ödenmemiş. Yüzlerce, binlerce söz verilmiş tutulmamış" diye konuştu.

  1. 06.02.2020
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