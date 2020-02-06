"Sekidika gitmek istemedi"

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, sözleşmesini feshederek Galatasaray'a giden Jesse Sekidika'nın borçlarını ödeyemedikleri için gittiğini ifade ederek, "Bir futbolcu haricinde bizi kimse terk etmedi. Galatasaray'a giden Jesse haricinde, o da 'paramı öderseniz gitmem' dedi. Ancak biz 83 bin euro'yu ödeyemedik" dedi.