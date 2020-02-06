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06 Şubat 2020, Perşembe
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" gitmek istemedi"

"Sekidika gitmek istemedi"

Başkanı Akgören Nijeryalı yıldızla ilgili konuştu.

Başkanı Mustafa Akgören, sözleşmesini feshederek 'a giden Jesse 'nın borçlarını ödeyemedikleri için gittiğini ifade ederek, "Bir futbolcu haricinde bizi kimse terk etmedi. Galatasaray'a giden Jesse haricinde, o da 'paramı öderseniz gitmem' dedi. Ancak biz 83 bin euro'yu ödeyemedik" dedi.

  1. 6.2.2020
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