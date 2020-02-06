Muslera 5 yıl önceye döndü
Uruguaylı eldiven yıllara meydan okuyor.
2014-15 sezonunda Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük payı bulunan Muslera, bu sezonda da benzer bir performans sergiliyor... Uruguaylı kaleci bu sezon kalesine gelen 74 şutun 58'ini kurtardı. Muslera, yüzde 78.4'le 2014-15 sezonundan bu yana Süper Lig'de en yüksek kurtarış yüzdesi yakaladığı sezonu yaşıyor. O sezon maç başına 3.3 şut çıkaran Fernando Muslera bu sezon ise 3.1'lik ortalama yakaladı.
PASLAR ADRESE
Bu sezon 1710 dakika sahada kalan Muslera, Terim'in de isteğiyle bu sezon kısa pas yapıyor. Bu sayede yüzde 72.2'le en başarılı pas yüzdesi yakaladığı sezonu yaşıyor.
- 6.2.2020
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Yorum
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alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
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