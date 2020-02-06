Metin Öztürk kolları sıvadı

Galatasaray'da seçim gündemi yok ama daha önce Turgay Kıran'ın son seçimde de Dursun Özbek'in listesinden seçime giren GSYİAD eski başkanı Metin Öztürk, başkan adaylığı için çalışmalara başladı. Seçim bürosu hazırlayan, haftalık 20 kişilik gruplara kahvaltı vererek projelerini anlatan Öztürk, Başkan Mustafa Cengiz'in ibra edilmediği seçim genel kurul sonrasında yaptığı, "İyi bir başkan adayı çıkmazsa da bu kulüp sahipsiz kalmaz" sözleriyle öne çıkmıştı. Öztürk'ün seçim kararı alınmasının ardından adaylığını açıklaması bekleniyor.