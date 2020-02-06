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06 Şubat 2020, Perşembe
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kolları sıvadı

Metin Öztürk kolları sıvadı

'da gündemi yok ama daha önce 'ın son seçimde de 'in listesinden seçime giren eski başkanı , başkan adaylığı için çalışmalara başladı.

'da gündemi yok ama daha önce 'ın son seçimde de 'in listesinden seçime giren eski başkanı , başkan adaylığı için çalışmalara başladı. Seçim bürosu hazırlayan, haftalık 20 kişilik gruplara kahvaltı vererek projelerini anlatan Öztürk, Başkan 'in ibra edilmediği seçim genel kurul sonrasında yaptığı, "İyi bir başkan adayı çıkmazsa da bu kulüp sahipsiz kalmaz" sözleriyle öne çıkmıştı. Öztürk'ün seçim kararı alınmasının ardından adaylığını açıklaması bekleniyor.

  1. 6.2.2020
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